旗山廢爐渣花3個月僅清走3車 高市議員質疑監督不力

高雄旗山大林農地掩埋百萬噸中鋼廢爐渣，萬大公司今年4月起展開清運。高市議員陳善慧、朱信強今天在高市議會質詢指出，業者執行3個月僅清運走3車廢爐渣，進度嚴重落後，憂心3年內無法如期清運完成。高市府環保局表示，業者若未依計畫執行，會依法代履行，並向中聯等其餘公司請求89億元代清理費用。

2013年5月起，經濟部核准民間公司在旗山大林農地掩埋中鋼公司廢爐渣，旗山居民組自救會抗議，追蹤發現夾雜大量不明廢棄物汙染地下水，自救會向法院提出訴訟，高雄高等行政法院判定廢爐渣是廢棄物應清除，高市府要求下，今年4月起展開清運，預計以3年時間清完。

高市議員陳善慧今日質詢，他指出，旗山廢爐渣清運從4月8日開始清運，至今只清走3車83公噸，地底埋有100萬公噸，要清運到何時才能清完，若萬大清不完怎麼辦？

朱信強也質疑，萬大預計3年清完掩埋爐渣，3個月卻只有83噸的清運量，不符合比例原則；爐渣事件共有5名關係人，萬大只是一家資本2500萬元的清運公司，為何當初不找中聯或中鋼這些財力較佳的公司簽訂清運計畫。