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旗山廢爐渣花3個月僅清走3車 高市議員質疑監督不力

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳善慧關心旗山大林農地廢爐渣清除計畫，質疑業者3個月只清運3台車數量的爐渣，清運數量太少。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳善慧關心旗山大林農地廢爐渣清除計畫，質疑業者3個月只清運3台車數量的爐渣，清運數量太少。記者徐白櫻／翻攝

高雄旗山大林農地掩埋百萬噸中鋼廢爐渣，萬大公司今年4月起展開清運。高市議員陳善慧、朱信強今天在高市議會質詢指出，業者執行3個月僅清運走3車廢爐渣，進度嚴重落後，憂心3年內無法如期清運完成。高市府環保局表示，業者若未依計畫執行，會依法代履行，並向中聯等其餘公司請求89億元代清理費用。

2013年5月起，經濟部核准民間公司在旗山大林農地掩埋中鋼公司廢爐渣，旗山居民組自救會抗議，追蹤發現夾雜大量不明廢棄物汙染地下水，自救會向法院提出訴訟，高雄高等行政法院判定廢爐渣是廢棄物應清除，高市府要求下，今年4月起展開清運，預計以3年時間清完。

高市議員陳善慧今日質詢，他指出，旗山廢爐渣清運從4月8日開始清運，至今只清走3車83公噸，地底埋有100萬公噸，要清運到何時才能清完，若萬大清不完怎麼辦？

朱信強也質疑，萬大預計3年清完掩埋爐渣，3個月卻只有83噸的清運量，不符合比例原則；爐渣事件共有5名關係人，萬大只是一家資本2500萬元的清運公司，為何當初不找中聯或中鋼這些財力較佳的公司簽訂清運計畫。

環保局代理局長張瑞琿表示，清運計劃書提報的第一年清運量是10萬噸，因覓地問題延宕，目前已清83噸，下周二會再清400噸，業者若未依進度執行，市府會依行政執行法來強制執行與代履行，要求中聯公司在內的相關業者繳交89億元代執行費用。此外，至於為何由萬大簽約執行而非其他關係人，因為依規定只要一個行為人提出清除計畫，主管機關就須核准，若無法執行會找其他關係人來執行。

高市議員朱信強憂心旗山大林農地的廢爐渣無法在3年內如期清運完成。記者徐白櫻／翻攝
高市議員朱信強憂心旗山大林農地的廢爐渣無法在3年內如期清運完成。記者徐白櫻／翻攝

自救會 農地 廢棄物

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