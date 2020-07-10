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時力發起崁頂鄉長候選人落選運動 當事人要提告

中央社 / 屏東縣10日電

屏東縣崁頂鄉長補選明天將進行投票，時代力量發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，主席徐永明今晚將南下演講，郭振堂表示，已構成意圖使人不當選，將在選後提告。

人口才1萬1000多人的崁頂鄉，前鄉長林光華因賄選當選無效，鄉長補選戰因民眾黨結盟31歲、台大畢業候選人廖國富以無黨籍出來競選而受到注目，民眾黨主席柯文哲2度南下輔選，立委蔡壁如則多次助選，是民眾黨插旗屏東選舉第一戰，以黨力戰地方派系。

另2名候選人分別是民進黨員以無黨籍參選的70歲前崁頂鄉代會主席曾輝地、民進黨員也以無黨籍參選的50歲郭振堂。

郭振堂是屏東縣議員周碧雲的丈夫，夫妻因在枋寮鄉開設的樂樂養雞場臭味造成鄉民反彈，由於雞舍牽涉到法令問題，使得雞場問題被枋寮鄉民持續抗爭多年。

樂樂養雞場問題去年因時代力量前立委黃國昌南下帶領鄉民抗爭，目前雞場問題已走上司法程序，屏東縣政府及枋寮鄉公所也因雞場處理受到監察院彈劾。

這場崁頂鄉長的選戰因郭振堂是樂樂養雞場負責人，時代力量雖沒有推出候選人，卻也在選前加入炮打郭振堂行列，發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，昨天在台北召開記者會，主席徐永明除了指郭振堂與周碧雲非法經營養雞場外，也表示郭振堂與貪污的崁頂鄉代會主席郭茂良是堂兄弟。

今晚的選前之夜，徐永明將南下崁頂鄉，在廟前以時力發起的「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」進行演講。

郭振堂向中央社記者表示，他經營的養雞場是合法的，也沒被環保局開過罰單，目前，養雞場已在司法程序審理，徐永明與崁頂鄉無關，為何要來攪局，時力發起的落選運動，已構成意圖使候選人不當選，他將在選後提告。

屏東縣選委會表示，時力發起的落選運動是否構成選罷法的「意圖使人當選或不當選」，屬刑法問題，如果有人提告，將由司法來裁決。

屏東縣政府 時代力量 徐永明

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