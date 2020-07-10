李眉蓁嘲別哭哭啼啼 陳其邁指要努力成為好市長

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天說，對手陳其邁別哭哭啼啼，「該哭的是高雄市民跟民調上不來的我」。陳其邁指出，感謝批評，他要努力成為最能夠照顧市民的市長。

李眉蓁上午接受廣播訪問時表示，民主進步黨高雄市長補選參選人陳其邁很像當兵快退伍，每天數著饅頭過日子，以為不要出錯就可以穩當選，她是「絕對選真的，不是來此一遊」，勝選是她唯一的目標。

她隨後到早餐店當一日店長體驗包饅頭與包子，並在接受媒體聯訪時指出，安排這行程是想告訴大家，她不是在數饅頭，而是能把饅頭做得扎實。

記者提問，對於陳其邁哽咽談補選的看法。對此，李眉蓁表示，高雄是個快樂城市，不是悲情城市，「不該哭哭啼啼」。

她說，陳其邁在高雄選舉過多次，甚至已鋪好紅地毯準備入主市府，「該哭的是高雄市民跟民調上不來的我」。

對於李眉蓁的說法，陳其邁指出，從2018年到現在，一開始中國國民黨說他是敗選者聯盟，現在又有這種評論，他很感謝國民黨的批評，讓他不斷反省檢討，能夠更努力，更用功，成為一個最能夠照顧市民的市長。

高雄市議長許崑源墜樓身亡，許崑源遺孀林絲娛上午到高雄地檢署控告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等人。

李眉蓁表示，許崑源選擇結束生命是認為社會沒有公道，她很心疼議長夫人，支持林絲娛堅強提告，對抗抹黑。

李眉蓁說，議長夫人是她的競選主委，在許崑源選擇結束生命後，林絲娛迫切希望團結國民黨，未來會加入輔選，幫許崑源討回公道。