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憂空汙影響健康 高市議員要求石化區居民全面健檢

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄工安與空汙事件頻傳，高市議員王耀裕要求市府局處關注勞工安全與工業區附近居民健康。記者徐白櫻／攝影
高雄工安與空汙事件頻傳，高市議員王耀裕要求市府局處關注勞工安全與工業區附近居民健康。記者徐白櫻／攝影

高雄是石化業重鎮，今年初以來，陸續發生信昌化工、台氯氣體外洩與中油林園等工安意外或空汙事件，高市議員王耀裕今天在市議會替居住在林園、仁大工業區鄰近住戶的居家安全與健康請命，要求高市府加強稽查，並運用空汙基金替居民進行健檢。

高市府代理市長楊明州表示，確實有必要關注工業區周圍居民身體健康，會請衛生局、環保局思考，除自身經費外，可否向衛服部、環保署等相關機關爭取預算來做健康檢查，會進一步討論與研究。

高市議員王耀裕今天質詢指出，信昌化工今年發生火警與毒苯外洩與台氯烯公司林園廠二氯乙烷外洩等事件。此外，根據環保署去年度裁罰紀錄的統計數字來看，中油與台塑分居第一名與第二名，中油55次違規紀錄，高雄林園區廠佔31次，信昌化工名列第三，同樣位在高雄林園，市府相關單位應加強稽查。

王耀裕說，工安事故不斷是高雄人的悲哀，不僅林園、小港、大寮、仁武與大社等地市民居家安全受威脅，肺癌是國人十大死亡原因首位，相關研究報告指出，近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上，高市府應該運用空汙基金、公務預算或廠商回饋金來挹注空汙調查或居民健康檢查，不要等健康出問題才來治療。

環保局代局長張瑞琿表示，可否用空汙基金來當空汙對人體危害的調查經費或健檢經費，需要進一步研究看看；勞工局代局長陳石圍也指出，林園工業區是全台石化重鎮，近年勞檢次數已從一年375次提升至463次，除政府加強稽查外，最重要的是業者自律與自主檢查，已要求工會協助辦理。

中油 健康檢查 工安

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