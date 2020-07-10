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學霸青年投入鄉長補選 激出崁頂史上最火熱基層選舉

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
人口1.5萬的屏東縣崁頂鄉長補選明天投票，呈「3搶1」態勢，與民眾黨結盟的廖國富（左起）對上屏東縣議員周碧雲的丈夫郭振堂和前崁頂郷代會主席曾輝地。記者潘欣中／攝影
人口1.5萬的屏東縣崁頂鄉長補選明天投票，呈「3搶1」態勢，與民眾黨結盟的廖國富（左起）對上屏東縣議員周碧雲的丈夫郭振堂和前崁頂郷代會主席曾輝地。記者潘欣中／攝影

人口1.5萬的屏東縣崁頂鄉長補選明天投票，呈「3搶1」態勢；地方小選舉關注度不高，卻因民眾黨主席柯文哲兩度南下為結盟的廖國富輔選，時代力量大動作發起「郭振堂落選運動」，黨主席徐永明和地方黨部先後南下掃街宣揚， 泛綠的郭振堂和前鄉代會主席曾輝地，則在旗幟、文宣放上蔡英文照片，3候選人強打「黨主席牌」炒熱選情；地方政壇人士說，因高學歷、形象清新的廖國富投入，造就新舊政治勢力在補選戰場互尬局面，意外激出「崁頂史上最激烈的基層選舉」。

崁頂鄉因民進籍前鄉長林光華涉賄當選無效定讞舉行補選，3名候選人分別是在地青年廖國富、食品業者郭振堂及前鄉代主席曾輝地，均以無黨籍參選，背後各有政黨和派系奧援；崁頂鄉選民結構「綠大於藍」，廖國富選前以結盟方式獲民眾黨支持；郭振堂、曾輝地均屬泛綠，郭在在文宣布條貼上「民進黨唯一支持」，曾輝地也在競選總部掛上與總統蔡英文大型合照看板，爭搶綠營選票。

3候選人不約而同強打「黨主席牌」；台大森林環境暨農業經營管理系畢業的31歲廖國富，和民眾黨以策略聯盟方式合作，黨主席柯文哲兩度南下輔選，賣力輔選程度不亞於高雄市長補選，他認為地方政治被家族勢力「整碗捧去」，希望投入補選讓新政治打破舊勢力；參選本屆鄉長落敗的曾輝地強調，他總統大選時擔任小英後援會會長，對地方事務的女門月嫻熟和施政能力，值得鄉親肯定。

郭振堂最近成為各方箭靶，民眾黨先在臉書批評「民進黨唯一支持」曾出言辱罵公務員、經營違法養雞場臭害民眾的郭振堂；「時代力量」雖無黨員參選，但前立委黃國昌參與樂樂養雞場抗爭事件時，便與郭結下樑子，時力最近大陣仗發起「郭振堂落選運動」，指郭和涉貪的鄉代會主席郭茂良是堂兄弟、妻子周碧雲是違法經營樂樂養雞場的民進黨籍屏東縣議員；郭陣營對此均冷處理表示「不值得回應」，持續爭取選民認同。

地方政壇人士說，曾輝地和郭振堂互搶綠營票源，時力發起的「郭振堂落選運動」有可能產生棄保效應，對選情產生變化，是否會撼動郭家在地方長久的札根，更值得觀察；廖國富離鄉已久，在地人對他陌生，加上民眾黨地方組織尚未發展成熟，較為吃虧，但在柯文哲輔選下最近曝光率大增，炒熱選情；不可諱言的，這場不起眼的地方小選舉，因廖的參選上演新舊政治互尬戰局，加上3人強打「黨主席牌」受到外界關注，意外激發出「崁頂史上最激烈的基層選舉」。

民眾黨 時代力量

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