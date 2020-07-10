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助好孕 到宅母嬰照護月嫂 屏東縣府推出照護媒合平台

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣府從今年初培訓母嬰照護月嫂，每個學員須經240小時訓練，才能成為母嬰照顧專業人員，已經培訓兩期，將召開第三期培訓。記者劉星君／攝影
屏東縣府從今年初培訓母嬰照護月嫂，每個學員須經240小時訓練，才能成為母嬰照顧專業人員，已經培訓兩期，將召開第三期培訓。記者劉星君／攝影

屏東助好孕，開創宅經濟，屏東縣政府推出到宅母嬰照護月嫂服務，友善托育環境提前至孕產照顧開始，縣府從今年初培訓母嬰照護月嫂，每個學員須經240小時訓練，才能成為母嬰照顧專業人員，已經培訓兩期，將召開第三期培訓。

屏東縣政府社會處長劉美淑說，鼓勵現代父母生育及減輕其育兒負擔，今年初就開始培訓母嬰照護月嫂，學員須經240小時訓練，才能成為母嬰照顧專業人員，到宅提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務協助等，客製化一對一服務。

縣府今年初培訓2期月嫂，第一梯為期30天完訓的月嫂41歲蕭巧聆說，她本身是三個孩子的媽媽，媽媽有照顧的孩子經驗，結合月嫂的專業知識，提供給媽媽們更完善的產後照顧。參與月嫂課程，也讓中高齡婦女再度就業，用實際行動來協助照顧屏東縣的產婦。

社會處指出，今年6月起縣府委託慈惠醫護管理專科學校分別在屏東市及東港鎮設置「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」提供縣內列冊低收入戶、中低收入戶或持有身心障礙手冊（證明）婦女80小時（價值2萬元）到宅母嬰照護服務。

社會處指出，未符合公費資格，可自費申請服務，每小時250元，可預約每天4到8小時，創造屏東縣產婦與月嫂雙重受益，藉由到宅母嬰照護媒合平台的督導，確保月嫂母嬰照護的品質，讓媽媽產後可安心調養，是育兒父母的好幫手。

社會處指出，屏東幅員狹長，滿足各鄉鎮新生兒家庭需求，今年度持續補助各鄉鎮有意成為母嬰照護月嫂50%學費，讓更多產婦及新生兒獲得專業照護，課程資訊逕上「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」臉書https://www.facebook.com/goodmamione/查詢。

屏東縣府從今年初培訓母嬰照護月嫂，每個學員須經240小時訓練，才能成為母嬰照顧專業人員，已經培訓兩期，將召開第三期培訓。記者劉星君／攝影
屏東縣府從今年初培訓母嬰照護月嫂，每個學員須經240小時訓練，才能成為母嬰照顧專業人員，已經培訓兩期，將召開第三期培訓。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 新生兒

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