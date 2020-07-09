聽新聞
test
0:00 / 0:00

烈嶼「水黑」民眾抱怨衣服越洗越髒 原來是管線被挖破

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
小金門地區的自來水從前天開始就呈現水黑，且滿佈鐵鏽，民眾紛紛上網抱怨。圖／網友提供
小金門地區的自來水從前天開始就呈現水黑，且滿佈鐵鏽，民眾紛紛上網抱怨。圖／網友提供

金門烈嶼（小金門）包括東林村等地的民眾從前（7）日晚間就發現自來水竟然是黑色，剛開始大家還以為是自家的水塔有問題，沒想到水越放越髒，不少人家中的洗衣機與馬桶都因此而故障，紛紛打1999或上臉書反映； 對此，金門自來水廠今天表示，會出現「水黑」，主要是管線被工程施工給挖破，加上水壓的變化造成沈積於管內的鐵錳管垢大量沖刷而出，才會造成大範圍「水黑」，這兩天已連夜搶修，預計今天水質就會陸續恢復正常。

「我家的水怎麼是黑的」、「我本來在洗衣服，沒想到越洗越髒，白衣服竟然洗成黑衣服」連日縣府的1999湧入不少小金門鄉親的抱怨電話；還有不少網友也到臉書社群上抱怨，網友生氣的說，新買的洗衣機遭此劫難，可能就毀了，最慘的是，因為水太髒，家裡的馬桶也沖不出水來，白色的衣服全部變黑 這樣的損失要找誰處理？

金門縣自來水廠廠長張武達表示，此次事件，主要是因為施工挖破自來水管，雖然水廠緊急搶修，但因為水壓的變化，把沈積在管內許久的鐵錳管垢大量沖刷出來，才會造成此次烈嶼地區水黑事件。他也提到，烈嶼地區民生用水多年來已全面由大金門西半島地下水供應，其水質較本地湖庫水質為佳，但由於金西地下水水質其鐵錳含量過高之特性，雖均經除錳鐵設備淨化後始供應民眾使用，但仍較一般湖庫水易形成沉積物堆積於管中。

目前水廠除持續排泥外，為避免後續管垢持續堆積，水廠緊急訂於昨日下午自源頭紅山淨水場水塔進行水塔清洗，預計連續兩天辦理停水清洗及復水作業，停水影響供水之區域為：西口村、上林村、林湖村等地，停水期間將持續派水車支援；未來也會要求施工廠商於工程施作前，要進行管線會勘確認，以避免管線誤挖破損再次發生。

小金門地區的自來水從前天開始就呈現水黑，且滿佈鐵鏽，連管線湧出的水都是黑色。圖／網友提供
小金門地區的自來水從前天開始就呈現水黑，且滿佈鐵鏽，連管線湧出的水都是黑色。圖／網友提供
烈嶼地區「水黑」，金門縣自來水廠也緊急停水清洗管線，並將受影響的區域公告出來，提醒民眾儲水備用。記者蔡家蓁／翻攝
烈嶼地區「水黑」，金門縣自來水廠也緊急停水清洗管線，並將受影響的區域公告出來，提醒民眾儲水備用。記者蔡家蓁／翻攝
小金門地區的自來水從前天開始就呈現水黑，且滿佈鐵鏽，民眾都要先等水沈澱，在舀水使用。圖／網友提供
小金門地區的自來水從前天開始就呈現水黑，且滿佈鐵鏽，民眾都要先等水沈澱，在舀水使用。圖／網友提供

金門 水質

延伸閱讀

金門民安6號演習超盛大 動員600多人參演

無預警停水民怨四起 蘆洲民代要求改善

注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

端午節過後台南仁德歸仁1578戶將停水7.5小時

相關新聞

烈嶼「水黑」民眾抱怨衣服越洗越髒 原來是管線被挖破

金門烈嶼（小金門）包括東林村等地的民眾從前（7）日晚間就發現自來水竟然是黑色，剛開始大家還以為是自家的水塔有問題，沒想到...

「我們遲到了，但不會不到」 屏東三大日音樂節8月舉辦

屏東縣一年一度的「屏東三大日音樂節」原規畫為每年4月辦理，因受全球新冠肺炎影響延後辦理，考量近來國內疫情趨緩，樂迷們紛紛...

太陽能電板下養健康白蝦 「漁電共生」售電兼賣蝦

白蝦是目前國際上最重要且發展最迅速的海水養殖蝦類，台灣引進後近年卻飽受病害之苦，農委會水產試驗所與畜衛所合作，建立一貫...

金門醫院病患檢查激增 陳玉珍協調榮總支援假日門診

新冠肺炎疫情影響，不少金門地區有定期檢查需求的鄉親，大多選擇延後檢查，避免進出醫院，近來因疫情緩和，醫院的管制規定也放寬...

空軍決標 將執行屏縣東港「共和新村」強制拆除工程

屏東縣東港鎮知名的眷村「共和新村」，社區發展協會上月遭地方法院判決應歸還土地及建物給空軍司令部，並給付佔用期間租金，全案...

今通過「屏東市里鄰合併案」 明年實施可省近5千萬

「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表...

屏東縣兒童青春藝術節登場 暑假一起play arts

今年暑假最狂的藝術盛典來囉！屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜...

屏東東港人口分布超失衡 里鄰重劃後萬人大里走入歷史

近年因黑鮪魚及大鵬灣國家風景區觀光蓬勃發展的屏東縣東港鎮，近5萬人口是全縣第5多的鄉鎮，隨著近年人口往市郊發展，里鄰人口...

全球最大貨櫃輪首航高雄港 港務公司：對高港最佳肯定

台灣港務公司今天表示，全球最大貨櫃船巴拿馬籍「韓遠格但斯克（M/V HMM GDANSK）」今天上午7時首航高雄港，停靠...

「屏東市里鄰合併案」通過 未來79個里將修正為59里

「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表...

大熱天搭高雄市公車吹冷氣 且一天最多只24元！

天氣熱，高雄市政府鼓勵民眾多搭公車，交通局也協調公車業者提供167條有冷氣公車的路線，更推出一天最多24元、長途客運當次...

高市議長補選 無黨3人「同進同出」

高雄市議長補選藍營有不能輸的壓力，黨秘書長李乾龍昨天再度到高雄協調，高雄市黨部主委莊啟旺和議會黨團總召曾俊傑說「協調得差...

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

產業兩樣情！彰化無薪假達5千人 傳產起薪5萬招不到人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。