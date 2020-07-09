烈嶼「水黑」民眾抱怨衣服越洗越髒 原來是管線被挖破

金門烈嶼（小金門）包括東林村等地的民眾從前（7）日晚間就發現自來水竟然是黑色，剛開始大家還以為是自家的水塔有問題，沒想到水越放越髒，不少人家中的洗衣機與馬桶都因此而故障，紛紛打1999或上臉書反映； 對此，金門自來水廠今天表示，會出現「水黑」，主要是管線被工程施工給挖破，加上水壓的變化造成沈積於管內的鐵錳管垢大量沖刷而出，才會造成大範圍「水黑」，這兩天已連夜搶修，預計今天水質就會陸續恢復正常。

「我家的水怎麼是黑的」、「我本來在洗衣服，沒想到越洗越髒，白衣服竟然洗成黑衣服」連日縣府的1999湧入不少小金門鄉親的抱怨電話；還有不少網友也到臉書社群上抱怨，網友生氣的說，新買的洗衣機遭此劫難，可能就毀了，最慘的是，因為水太髒，家裡的馬桶也沖不出水來，白色的衣服全部變黑 這樣的損失要找誰處理？

金門縣自來水廠廠長張武達表示，此次事件，主要是因為施工挖破自來水管，雖然水廠緊急搶修，但因為水壓的變化，把沈積在管內許久的鐵錳管垢大量沖刷出來，才會造成此次烈嶼地區水黑事件。他也提到，烈嶼地區民生用水多年來已全面由大金門西半島地下水供應，其水質較本地湖庫水質為佳，但由於金西地下水水質其鐵錳含量過高之特性，雖均經除錳鐵設備淨化後始供應民眾使用，但仍較一般湖庫水易形成沉積物堆積於管中。