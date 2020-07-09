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好學橘／傳唱恆春民謠 陳英少女唱到老

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣報導
88歲恆春民謠傳藝師陳英，吟唱出恆春半島獨特人文與土地氣味。 記者潘欣中／攝影
88歲恆春民謠傳藝師陳英，吟唱出恆春半島獨特人文與土地氣味。 記者潘欣中／攝影

傳唱百年的恆春民謠，透過音樂傳達對土地的真摯感情與生活記憶，88歲傳藝師陳英從少女唱到老，她不識字，卻在民謠界有一席之地，被尊稱「老師」，去年獲教育部頒發藝術教育貢獻獎，曾受邀到日本、美國獻藝，人生下半場充實又精采。

不識字卻擅長即興創作 歌聲充滿韻味 讓人感受生命張力

住恆春鎮德和鄉下的陳英說，民謠老師陳達是她啟蒙者，父親和陳達是好友，陳達常帶月琴到家裡彈唱交流，耳濡目染下，對《思想起》等曲調都很熟悉，也埋下她與民謠的生命奇緣。在物質缺乏年代，親朋好友相約彈唱民謠，盡情歡唱，和現代的KTV有異曲同工之妙，是當時最夯的農村娛樂。

陳英念完小學就到瓊麻廠當女工，農忙時節要下田幫忙農事。她常與工作夥伴對唱，開心的時候唱，悲傷的時候也唱，練就隨口對唱功力，之後與許天卻學彈月琴，又受張新傳、張文傑等人指導。她說，從小唱到大的民謠裡，有父母和手足的美麗身影，還有自己酸甜苦辣的人生歷練。

恆春民謠有思想起、四季春等6種曲調，陳英被譽為少數能完整詮釋6種曲調的國寶級大師。表達對出嫁女兒不捨的「牛母伴」，陳英18歲出嫁時和娘家人邊唱邊哭，她說「永遠忘不了那感動的一幕，一定要傳承下去！」唱歌是生活的日常，也是抒發情懷的方式，把想說的話化為歌聲。

「恆春落山有破界，大透親像做風颱，無寒無熱好所在，貴賓度假對茲來」、「恆春民謠實在好，希望大家來給學，這是咱台灣一項寶，恆春才有別位無」，陳英抱著月琴彈唱，柔和的臉部線條，帶著歲月刻畫的痕跡，不識字的她擅長即興創作，讓人拍案叫絕的七句聯，傳遞恆春半島獨特人文與土地氣味， 充滿韻味的歌聲，讓人感受生命的張力。

「要活就要動，接下傳承民謠任務，生活多采多姿，可預防老人失智症！」投入教唱傳承的陳英，是官辦恆春民謠祭的要角，近兩年先後飛往美國、日本，將恆春民謠唱給世界聽，半年前因心律不整手術裝支架，不久又復出，她說，民謠豐富她的人生，會開心唱到唱不動為止。

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恆春 日本 教育部

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