聽新聞
test
0:00 / 0:00
「我們遲到了，但不會不到」 屏東三大日音樂節8月舉辦
屏東縣一年一度的「屏東三大日音樂節」原規畫為每年4月辦理，因受全球新冠肺炎影響延後辦理，考量近來國內疫情趨緩，樂迷們紛紛敲碗詢問今年三大日音樂節何時舉辦，屏東縣政府今公布，三大日音樂節將在8月14、15、16日在屏東縣體育館前草地辦理，呼籲全台粉絲快訂車票、預留假期，來一趟三天兩夜的屏東小旅行。
屏東三大日音樂節為近年屏東縣政府打造的新音樂品牌活動，擇定在每年春天挑選3天辦理，分別以MV、搖滾、文青為主題，不管是播放MV或是邀請藝人表演，成為南臺灣知名的音樂盛事之一。
今年雖受新冠肺炎影響，但仍不減樂迷熱情，今年是第三屆，去年3天活動吸引約3萬人參加。
詢問度最高的卡司，第一天MV日將邀請蘇慧倫；第二天搖滾主題有茄子蛋、老王樂隊、法蘭黛樂團與原子邦妮；第三天文青主題有林宥嘉、周興哲、高爾宣、Julia吳卓源及鄭心慈，超強卡司就是要陪民眾度過三天愉快的夜晚。
「2020屏東三大日音樂節」活動除邀請歌手到場表演外，相關周邊配套正在籌備當中，若想知道活動最新訊息，可到「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書及「屏東縣政府」官網，歡迎大家密切關注。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言