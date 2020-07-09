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「我們遲到了，但不會不到」 屏東三大日音樂節8月舉辦

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東三大日音樂節8月登場，8月15日搖滾主題邀請茄子蛋。圖／屏東縣政府提供
屏東三大日音樂節8月登場，8月15日搖滾主題邀請茄子蛋。圖／屏東縣政府提供

屏東縣一年一度的「屏東三大日音樂節」原規畫為每年4月辦理，因受全球新冠肺炎影響延後辦理，考量近來國內疫情趨緩，樂迷們紛紛敲碗詢問今年三大日音樂節何時舉辦，屏東縣政府今公布，三大日音樂節將在8月14、15、16日在屏東縣體育館前草地辦理，呼籲全台粉絲快訂車票、預留假期，來一趟三天兩夜的屏東小旅行。

屏東三大日音樂節為近年屏東縣政府打造的新音樂品牌活動，擇定在每年春天挑選3天辦理，分別以MV、搖滾、文青為主題，不管是播放MV或是邀請藝人表演，成為南臺灣知名的音樂盛事之一。

今年雖受新冠肺炎影響，但仍不減樂迷熱情，今年是第三屆，去年3天活動吸引約3萬人參加。

詢問度最高的卡司，第一天MV日將邀請蘇慧倫；第二天搖滾主題有茄子蛋、老王樂隊、法蘭黛樂團與原子邦妮；第三天文青主題有林宥嘉、周興哲、高爾宣、Julia吳卓源及鄭心慈，超強卡司就是要陪民眾度過三天愉快的夜晚。

「2020屏東三大日音樂節」活動除邀請歌手到場表演外，相關周邊配套正在籌備當中，若想知道活動最新訊息，可到「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書及「屏東縣政府」官網，歡迎大家密切關注。

屏東三大日音樂節8月登場，8月16日邀請林宥嘉。圖／屏東縣政府提供
屏東三大日音樂節8月登場，8月16日邀請林宥嘉。圖／屏東縣政府提供
屏東三大日音樂節8月登場，首日8月14日有蘇慧倫演唱。圖／屏東縣政府提供
屏東三大日音樂節8月登場，首日8月14日有蘇慧倫演唱。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 新冠肺炎 文青

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