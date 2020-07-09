快訊

遭終止上市又涉8天洗錢50億 奕智博代理執行長聲押獲准

金門醫院病患檢查激增 陳玉珍協調榮總支援假日門診

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍表示，有鑑於最近到金門醫院檢查的民眾激增，請北榮緊急加派醫師支援金門地區。記者蔡家蓁／攝影
金門立委陳玉珍表示，有鑑於最近到金門醫院檢查的民眾激增，請北榮緊急加派醫師支援金門地區。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情影響，不少金門地區有定期檢查需求的鄉親，大多選擇延後檢查，避免進出醫院，近來因疫情緩和，醫院的管制規定也放寬，許多鄉親紛紛預約進行各項檢查，包括乳房超音波檢查及甲狀腺檢查等，導致等待人數激增。金門立委陳玉珍今天表示，已緊急與台北榮總院方協調，請北榮緊急加派醫師支援金門地區。

陳玉珍表示，在金門醫院既有醫師人力不足下，她已與北榮協調溝通，院長也特別指示，安排週六、周日加派專業醫生前往金門部立醫院支援。以乳房和甲狀腺檢查為例，目前將於7月11日與12日安排假日門診，可檢查人次達108位，期盼能加快疏解等待檢查甲狀腺功能的病患。

陳玉珍表示，金門的醫療照護一直是在地鄉親最為關心的問題，也是她上任立委以來持續關切的重大事項。甲狀腺和乳房超音波的檢查面臨同樣問題，甚至有要等待檢查長達兩個月之久，造成了地方鄉親的不便和困擾。

北榮方面也提到，前一陣子受疫情影響，過往長期需到醫院進行檢查的人數確實有減少，而近期因疫情緩和，檢查的患者遽增，像是目前在榮總等待檢查甲狀腺疾病患者多達2000餘位，但為了協助金門地區醫療照顧，北榮仍是努力調派醫師前來支援，也請鄉親能夠體諒近期醫療人力缺乏的困境。

陳玉珍表示，感謝北榮的支持和協助，不辭辛苦，犧牲假期，與部立金門醫院團隊一起來為鄕親服務，提醒鄕親日前預約甲狀腺、乳房檢查的民眾，注意假日特別門診相關訊息。

新冠肺炎疫情緩和，最近金門醫院的就診與檢查的民眾人數激增。記者蔡家蓁／攝影
新冠肺炎疫情緩和，最近金門醫院的就診與檢查的民眾人數激增。記者蔡家蓁／攝影

金門 甲狀腺 疫情

延伸閱讀

影／籲民進黨別打假球！藍喊廢考監：先凍結預算

國民黨公布廢除考試院、監察院的修憲提案

藍委提案廢考監 主張將職權放入行政立法兩院

突襲攻占議場成功 國民黨團：江啟臣也是前天才被告知

相關新聞

今通過「屏東市里鄰合併案」 明年實施可省近5千萬

「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表...

金門醫院病患檢查激增 陳玉珍協調榮總支援假日門診

新冠肺炎疫情影響，不少金門地區有定期檢查需求的鄉親，大多選擇延後檢查，避免進出醫院，近來因疫情緩和，醫院的管制規定也放寬...

空軍決標 將執行屏縣東港「共和新村」強制拆除工程

屏東縣東港鎮知名的眷村「共和新村」，社區發展協會上月遭地方法院判決應歸還土地及建物給空軍司令部，並給付佔用期間租金，全案...

屏東縣兒童青春藝術節登場 暑假一起play arts

今年暑假最狂的藝術盛典來囉！屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜...

屏東東港人口分布超失衡 里鄰重劃後萬人大里走入歷史

近年因黑鮪魚及大鵬灣國家風景區觀光蓬勃發展的屏東縣東港鎮，近5萬人口是全縣第5多的鄉鎮，隨著近年人口往市郊發展，里鄰人口...

全球最大貨櫃輪首航高雄港 港務公司：對高港最佳肯定

台灣港務公司今天表示，全球最大貨櫃船巴拿馬籍「韓遠格但斯克（M/V HMM GDANSK）」今天上午7時首航高雄港，停靠...

「屏東市里鄰合併案」通過 未來79個里將修正為59里

「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表...

大熱天搭高雄市公車吹冷氣 且一天最多只24元！

天氣熱，高雄市政府鼓勵民眾多搭公車，交通局也協調公車業者提供167條有冷氣公車的路線，更推出一天最多24元、長途客運當次...

高市議長補選 無黨3人「同進同出」

高雄市議長補選藍營有不能輸的壓力，黨秘書長李乾龍昨天再度到高雄協調，高雄市黨部主委莊啟旺和議會黨團總召曾俊傑說「協調得差...

高雄庄頭藝穗節 熱鬧到10月

疫情解封後，高屏區藝文活動能量也大爆發！高雄「庄頭藝穗節」邁入第10年，為振興藝文產業，今年擴大辦理，從7月11日熱鬧到...

好康在這裡／屏東好好買 限定優惠一次看

振興三倍券將在7月15日上路，Global Mall屏東推出振興券加碼回饋，涵蓋紙本券、行動支付與聯名卡，搭配服飾、餐飲...

花火節夯民眾踩壞古蹟 澎縣府依文資法究辦

澎湖國際海上花火節太夯了，開幕當晚有民眾爬上觀音亭賞花火，不慎踩壞古蹟紅厝瓦。縣長賴峰偉指示修護，要求警局在花火施放期間...

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。