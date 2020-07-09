金門醫院病患檢查激增 陳玉珍協調榮總支援假日門診

新冠肺炎疫情影響，不少金門地區有定期檢查需求的鄉親，大多選擇延後檢查，避免進出醫院，近來因疫情緩和，醫院的管制規定也放寬，許多鄉親紛紛預約進行各項檢查，包括乳房超音波檢查及甲狀腺檢查等，導致等待人數激增。金門立委陳玉珍今天表示，已緊急與台北榮總院方協調，請北榮緊急加派醫師支援金門地區。

陳玉珍表示，在金門醫院既有醫師人力不足下，她已與北榮協調溝通，院長也特別指示，安排週六、周日加派專業醫生前往金門部立醫院支援。以乳房和甲狀腺檢查為例，目前將於7月11日與12日安排假日門診，可檢查人次達108位，期盼能加快疏解等待檢查甲狀腺功能的病患。

陳玉珍表示，金門的醫療照護一直是在地鄉親最為關心的問題，也是她上任立委以來持續關切的重大事項。甲狀腺和乳房超音波的檢查面臨同樣問題，甚至有要等待檢查長達兩個月之久，造成了地方鄉親的不便和困擾。

北榮方面也提到，前一陣子受疫情影響，過往長期需到醫院進行檢查的人數確實有減少，而近期因疫情緩和，檢查的患者遽增，像是目前在榮總等待檢查甲狀腺疾病患者多達2000餘位，但為了協助金門地區醫療照顧，北榮仍是努力調派醫師前來支援，也請鄉親能夠體諒近期醫療人力缺乏的困境。