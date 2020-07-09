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NCC實勘馬祖 見證有線電視數位化最後一哩路

中央社 / 連江縣9日電

國家通訊傳播委員會代理主委陳耀祥一行昨天抵達馬祖，今天在東引見證台灣有線電視數位化最後一哩路，完成100%目標。

為見證馬祖電信通訊建設及有線電視數位化完成，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥，偕同委員今天主持東引鄉有線電視數位化啟用典禮，NCC透過有線基金自106年起補助4年，馬祖有線電視系統經營者終於完成東引鄉全面數位化目標。

陳耀祥表示，NCC從民國95年開始推動有線電視數位化，102年起實施有線基金補助業者建設，推動全台有線電視數位化，提供消費者優質影音服務和寬頻服務，東引鄉有線電視數位轉型完成，也代表全台達成100%目標。

他指出，東引有線電視數位化就是最後一哩路，也代表國家朝向數位國家發展與數位轉型，將是全國偏鄉與離島全民共享成果，希望東引雖然地理上是離島，但數位時代讓每個地方都不再是離島。

連江縣政府行政處長陳麗玲表示，離島如果沒有國家通訊傳播委員會大力支持，恐怕還是處於是偏鄉受限狀態，經過多年努力，包括業者祥通、公務部門的支持，讓馬祖數位化發展可以走到新時代，未來希望中央部會繼續讓馬祖成為5G離島示範點，實現連江縣智慧城市與智慧健康照護服務。

東引鄉長林德建不僅感謝委員出席，也指出對交通不便、距離台灣遙遠的東引，能夠克服不便達成數位化，具有重要意義。

馬祖 NCC 偏鄉

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