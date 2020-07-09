快訊

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

遭終止上市又涉8天洗錢50億 奕智博代理執行長聲押獲准

屏東郵局助創世植物人 協募300天安養經費

中央社 / 屏東縣9日電

屏東郵局協助創世基金會屏東分院募300天安養經費，只要民眾捐贈1650元，就能獲得個人化郵票感謝狀。今天屏東郵局局長梁麗妍也帶領郵務士捐贈2400片尿布給創世屏東分院。

梁麗妍今天帶領5名郵務士以郵務車戴著2400片尿布到創世屏東分院，捐贈給植物人使用。她表示，屏東郵局將為創世屏東分院募集300天的安養經費，民眾只要捐新台幣1650元，就可獲得個人化郵票感謝狀，即日起可至屏東縣各郵局，索取「一路郵您」活動文宣，文宣上提供有劃撥單。

創世屏東分院院長林艾樺說，屏東分院服務植物人，年齡多落在40歲至60歲中間，且以男性居多，超過一半身分是父親。今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，創世基金會全台17個安養院中有11個院收支不平衡，發票張數衰退100多萬張。

林艾樺表示，創世全台尿布預算約3400萬元，還缺2000萬元，支持植物人一日安養經費1650元，即可索取屏東郵局提供的個人化郵票感謝狀，也歡迎民眾以郵寄方式捐振興券。

屏東縣 郵局 植物人

延伸閱讀

被路樹壓傷的女騎士 腦缺氧嚴重恐成植物人

抗疫有成 中華郵政首度發行防疫郵票

屏東特教畢業典禮 創世集善心「用槳」撐起重癱學童

今天不送信 台東郵務士為植物人送愛

相關新聞

今通過「屏東市里鄰合併案」 明年實施可省近5千萬

「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表...

金門醫院病患檢查激增 陳玉珍協調榮總支援假日門診

新冠肺炎疫情影響，不少金門地區有定期檢查需求的鄉親，大多選擇延後檢查，避免進出醫院，近來因疫情緩和，醫院的管制規定也放寬...

空軍決標 將執行屏縣東港「共和新村」強制拆除工程

屏東縣東港鎮知名的眷村「共和新村」，社區發展協會上月遭地方法院判決應歸還土地及建物給空軍司令部，並給付佔用期間租金，全案...

屏東縣兒童青春藝術節登場 暑假一起play arts

今年暑假最狂的藝術盛典來囉！屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜...

屏東東港人口分布超失衡 里鄰重劃後萬人大里走入歷史

近年因黑鮪魚及大鵬灣國家風景區觀光蓬勃發展的屏東縣東港鎮，近5萬人口是全縣第5多的鄉鎮，隨著近年人口往市郊發展，里鄰人口...

全球最大貨櫃輪首航高雄港 港務公司：對高港最佳肯定

台灣港務公司今天表示，全球最大貨櫃船巴拿馬籍「韓遠格但斯克（M/V HMM GDANSK）」今天上午7時首航高雄港，停靠...

「屏東市里鄰合併案」通過 未來79個里將修正為59里

「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表...

大熱天搭高雄市公車吹冷氣 且一天最多只24元！

天氣熱，高雄市政府鼓勵民眾多搭公車，交通局也協調公車業者提供167條有冷氣公車的路線，更推出一天最多24元、長途客運當次...

高市議長補選 無黨3人「同進同出」

高雄市議長補選藍營有不能輸的壓力，黨秘書長李乾龍昨天再度到高雄協調，高雄市黨部主委莊啟旺和議會黨團總召曾俊傑說「協調得差...

高雄庄頭藝穗節 熱鬧到10月

疫情解封後，高屏區藝文活動能量也大爆發！高雄「庄頭藝穗節」邁入第10年，為振興藝文產業，今年擴大辦理，從7月11日熱鬧到...

好康在這裡／屏東好好買 限定優惠一次看

振興三倍券將在7月15日上路，Global Mall屏東推出振興券加碼回饋，涵蓋紙本券、行動支付與聯名卡，搭配服飾、餐飲...

花火節夯民眾踩壞古蹟 澎縣府依文資法究辦

澎湖國際海上花火節太夯了，開幕當晚有民眾爬上觀音亭賞花火，不慎踩壞古蹟紅厝瓦。縣長賴峰偉指示修護，要求警局在花火施放期間...

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。