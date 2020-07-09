屏東郵局助創世植物人 協募300天安養經費

屏東郵局協助創世基金會屏東分院募300天安養經費，只要民眾捐贈1650元，就能獲得個人化郵票感謝狀。今天屏東郵局局長梁麗妍也帶領郵務士捐贈2400片尿布給創世屏東分院。

梁麗妍今天帶領5名郵務士以郵務車戴著2400片尿布到創世屏東分院，捐贈給植物人使用。她表示，屏東郵局將為創世屏東分院募集300天的安養經費，民眾只要捐新台幣1650元，就可獲得個人化郵票感謝狀，即日起可至屏東縣各郵局，索取「一路郵您」活動文宣，文宣上提供有劃撥單。

創世屏東分院院長林艾樺說，屏東分院服務植物人，年齡多落在40歲至60歲中間，且以男性居多，超過一半身分是父親。今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，創世基金會全台17個安養院中有11個院收支不平衡，發票張數衰退100多萬張。

林艾樺表示，創世全台尿布預算約3400萬元，還缺2000萬元，支持植物人一日安養經費1650元，即可索取屏東郵局提供的個人化郵票感謝狀，也歡迎民眾以郵寄方式捐振興券。