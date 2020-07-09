今通過「屏東市里鄰合併案」 明年實施可省近5千萬
「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表會討論，原本7里合併為1里，調整為7里合併成2里，因此，最終修正79個里改為59里，並以15人、贊成2人反對、4人棄權通過「屏東市里鄰合併案」。
據了解，過去103年通過的「屏東市里鄰合併案」為79個里改為51里，原訂111年1月1日生效，歷經人口數改變作為整編要素，同時再納入「都市計畫區」與「非都市計畫區」因素考量，因採在今年7月提出修正版的「屏東市里鄰合併案」，併將79個里改為58里。
由於都市計畫區內因範圍無拓展空間，未來人口成長有限，成為里鄰整編的主要目標；非都市計畫區則因各里範圍較為寬廣，未來若納入都市計畫區規畫，人口將大幅增長，而維持現狀。
其中，原先將勝豐、慶春、金泉、安樂、扶風、平和、楠樹7里合併為1個楠樹里，引起熱議。歷經8日，民政小組審查時認為，以民生路為界，將位於中央市場的安樂、扶風、平和、楠樹里合併為一里，另一側由民族夜市的金泉、慶春、勝豐，3里合併為一里，里名稱將由公所命名。
「屏東市里鄰合併案」在今天上午於市民代表會以15人、贊成2人反對、4人棄權通過。
根據統計，全市共7萬4千餘戶，總經費1千1百多萬，由屏東縣政府支應；身分證換發，全市17萬8千餘張，總經費3千5百多萬，由內政部支應；戶口名簿異動：異動戶4萬8千戶，總經費140多萬，則由屏東戶政事務所吸收。
民政處表示，「屏東市里鄰合併案」今天通過後，預計於明年開始實施，若配合縣府、內政部換發時程規畫，屏東市總計可節省近5千萬。更重要的是里鄰整編後，屏東市公所每年能減省1千3百餘萬。
屏東市民代表傅建雄表示，整編後都市計畫區內已無千人以下、萬人以上的里，非都市計畫區也僅有2里人數未達千人，期待透過變革，更合理分配資源，也均衡基層人員服務能量。
屏東市某里長認為，過去屏東市里別之間，從萬人、千人甚至有百人就有一名里長，因此，部分里人數差距甚遠，對里民而言，可能會因里別太大，而容易讓里長服務疏漏，反之，對里長而言，可能因為待辦事項過多而無法消化。
屏東市某里長表示，透過里鄰整併，讓人口數重新調配，許多里民也可以得到更完善的照顧、共享資源，或許對較小的里別可能因整併受影響，但換個角度想，資源讓更多人共享是好事一件。
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