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屏東縣兒童青春藝術節登場 暑假一起play arts

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜態展演，讓所有喜好藝文的親子，一解上半年的苦悶，狂歡一夏。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜態展演，讓所有喜好藝文的親子，一解上半年的苦悶，狂歡一夏。圖／屏東縣政府文化處提供

今年暑假最狂的藝術盛典來囉！屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜態展演，讓所有喜好藝文的親子，一解上半年的苦悶，狂歡一夏。

今年配合防疫政策及措施調整，將每年暑假最受親子與青少年期待的兒童狂歡節及青春藝術節，擴大舉辦「兒童青春藝術節」，特別以「標記青春－我的藝術生活圈」為主題，讓藝術融入生活，邀請大、小朋友一起play arts。

兒童青春藝術節今舉行記者會，在小朋友活潑動感的「驕仔舞」熱鬧開場，副縣長吳麗雪說，今年兒童青春藝術節配合全中運舉辦，18日開幕，當晚在縣立田徑場還有史上最強的全中運選手之夜，讓民眾一整天體驗青春活力的運動與藝術嘉年華。

文化處長吳明榮指出，7月18日、19日從下午3點登場開幕活動，由國內深具口碑的豆子劇團、玩劇島故事劇場，在屏東演武場旁廣場與小朋友一同唱唱跳跳，現場還有cosplayer、街頭藝人及吹糖體驗，並搭配屏東動漫展開幕，為活動掀起熱鬧氣氛。

迎接全中運在屏東，屏東動漫展特別以「運動」為主題，規畫展覽及角色扮演，讓喜愛動漫的朋友，一同漫漫動一下，感受次文化的青春熱血和魅力。

兒童青春藝術節7月18日至8月9日每週末，有故事劇場、草地野餐音樂會、名人講堂、戲劇工作坊、影像工作坊、青少年影展、實境解謎等八大主題，環繞著屏東演藝廳、屏東演武場、屏東千禧公園，一場場精彩的藝文盛宴，帶來豐富的趣味想像與創意。

開啟文化藝術視野，除了引進大量優秀的互動戲劇節目之外，並透過解謎尋寶的企劃，讓家長陪著孩子至演藝廳探險，認識場館、了解音樂。名人講堂邀請到知名脫口秀主持人黃豪平、漫才天團達康.come現場分享。同時，知名網路影音創作者視網膜應邀在活動中開設影像工作坊，培力青少年用最創新大膽的想法玩影像，成為表演者及創作者的一份子。還有多年來在屏東努力耕耘青少年劇場的青藝盟，也將帶來戲劇培力課程。

8月8日及9日一連兩天下午3時至5時，在千禧公園草地野餐音樂會，艾怡良、王艷薇、陳忻玥、婁峻碩、莫宰羊、RPG等知名創作與嘻哈歌手演出，盛夏午后陪伴民眾一起嗨翻同樂。活動詳請可上屏東縣政府文化處粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/ptcultural/。

屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜態展演，讓所有喜好藝文的親子，一解上半年的苦悶，狂歡一夏。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜態展演，讓所有喜好藝文的親子，一解上半年的苦悶，狂歡一夏。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜態展演，讓所有喜好藝文的親子，一解上半年的苦悶，狂歡一夏。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣政府文化處在7月18日至8月9日推出兒童青春藝術節，一系列專為小朋友及青少年打造的動靜態展演，讓所有喜好藝文的親子，一解上半年的苦悶，狂歡一夏。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 藝術節 劇場

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