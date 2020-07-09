屏東東港人口分布超失衡 里鄰重劃後萬人大里走入歷史

近年因黑鮪魚及大鵬灣國家風景區觀光蓬勃發展的屏東縣東港鎮，近5萬人口是全縣第5多的鄉鎮，隨著近年人口往市郊發展，里鄰人口極度不均衡，最大里破萬人，最少僅數百人，內政部已通過鎮公所提行政區域里鄰調整案，將於明年9月1日實施；重劃後維持22里，1萬多人的興東里拆分4里，未來行政中心東津里從原船頭里獨立出來並取自東港古地名，內關帝里也是取自舊地名。

東港鎮10年前人口數已達5萬人，今年6月人口數4萬6944人，不少小琉球船長和船員為方便子女就學、就業，就近在東港購置房產並設籍；鎮長徐志雄說，里鄰戶數不平均，行政資源難以公平分配，為使里鄰行政組織人力調配符合實際需求，前年將戶數及人數較少的里鄰合併，人數較多則拆分，送代表會審查通過，跨出邁向現代化城市的一大步。

東港鎮公所說，重劃後頂新、頂中、東和3里合併為頂中里，興台、中興、八德3里合併為福德里，船頭里拆為船頭、東津2里，人口破萬的興東里拆為內關帝、新街、東光、東新4里，維持22里，每里約2000多人，未來行政中心東津里，從原船頭里獨立出來並取自東港古地名，內關帝里也是取自舊地名；明年9月1日實施後，要等到後年基層選舉才選出新里長，現任里長仍要服務到選前。

人口數1萬1000多人的興東里，不僅是鎮內最大里，甚至超越屏東縣13個鄉鎮，有里民形容「里長比很多鄉長還要忙」；連任2屆的50歲里長陳銘修說，當初參選口號就是「讓里民隨時找得到」，透過LINE手機群組加入好友和電話，隨時找得到人，里內有多棟大樓，多是上下樓漏水、大型家具通報丟棄和路燈不亮等問題，每天看完所翻有訊息才就寢，不諱言需要體力和熱忱。