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全球最大貨櫃輪首航高雄港 港務公司：對高港最佳肯定
台灣港務公司今天表示，全球最大貨櫃船巴拿馬籍「韓遠格但斯克（M/V HMM GDANSK）」今天上午7時首航高雄港，停靠在高雄港第六貨櫃中心碼頭，預計晚間10時到10時30分左右離港，台灣港務公司董事長李賢義上午到碼頭致贈首航紀念牌表示祝賀。
港務公司表示，「韓遠格但斯克輪」貨櫃輪是韓國政府重建航運業5年計畫的一部分，5年計畫中，韓商現代公司(HMM)將於3年內建造約200艘船舶，包括140艘散貨船和60艘貨櫃船。「韓遠格但斯克輪」船籍為巴拿馬籍，預計投入「THE聯盟歐洲航線」，該船舶長達399.9米、船寬61米，總噸22萬8283公噸，可裝載貨櫃量2萬3964TEU，由台灣韓新遠洋股份有限公司代理。
李賢義說，船舶大型化是當今全球貨櫃船的趨勢，為滿足大型船舶入港需求，港埠需有高效率的港勤及碼頭服務，更需引水人專業的領港作業，今天全球最大貨櫃船首航高雄港，便是對高雄港的作業效率的最佳肯定，未來高雄港將朝硬體建設、營運規劃和行銷策略三大方向進行升級。
李賢義說，洲際二期計畫第7貨櫃中心預計在111、112年完工，再加入5座水深18公尺的深水碼頭共同投入營運，持續與航港業者攜手合作，增加我國經濟發展動能。
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