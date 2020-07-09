配合全中運開幕 屏東兒童青春藝術節18日同登場

今年屏東兒童青春藝術節，將配合全國中等學校運動會於18日同步開幕，讓民眾一同體驗屏東運動及藝文盛事。

屏東縣政府文化處長吳明榮今天表示，兒童青春藝術節將於7月18日至8月9日推出，今年特別以「標記青春－我的藝術生活圈」為主題，讓藝術融入生活，每個週末，以慶典、故事劇場、草地野餐音樂會、名人講堂、戲劇工作坊、影像工作坊、青少年影展、實境解謎等主題上場。

吳明榮指出，配合全中運於18日開幕，縣府將在18日、19日邀國內深具口碑的豆子劇團及玩劇島故事劇場，在屏東演武場與小朋友一同唱唱跳跳，現場還有Cosplayer（同人角色扮演玩家）、街頭藝人及吹糖體驗，並搭配屏東動漫展開幕，為活動帶來熱鬧氣氛。

除此外，名人講堂將邀請知名脫口秀主持人黃豪平、漫才天團達康.come現場分享；知名網路影音創作者視網膜應邀將在活動中開設影像工作坊，培力青少年用最創新大膽的想法玩影像，成為表演者及創作者的一份子；「青藝盟」將帶來戲劇培力課程。

8月8日及9日一連2天下午3時至5時，在千禧公園舉辦草地演唱會，邀請艾怡良、王艷薇、婁峻碩、莫宰羊、RPG等知名創作與嘻哈歌手演出。