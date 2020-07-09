屏縣府推6色主題旅遊 送百萬獎品千萬補助搶客

搶攻新冠肺炎後疫情解封期的國內旅遊，屏東縣政府將縣內旅遊以6種顏色主題包裝，包括迎王宗教、水上等旅遊，並提供百萬獎品摸彩、萬份好禮及千萬補助等好康，全力搶客。

屏東縣交通旅遊處今天表示，民眾因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情無法出國，屏東有許多國際級美景，配合後疫情的國旅啟動，屏東縣的主題旅遊要讓遊客在選擇時，能夠有別於以往的走馬看花，走一趟有趣的旅行。

縣府包裝的「6色主題旅遊走秀」包括代表信仰「黃」，有迎王祭、搶孤、土地公、五路財神、王爺；運動「藍」，有獨木舟、潛水、單車、立槳衝浪（SUP）、衝浪、輕航機；生態「綠」，有登山、草原、古道、賞鷹、伯勞鳥、梅花鹿。

還有代表美食的米其林「紅」，小吃、美食、水果、東港三寶（黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子）； 代表多元族群融合的人文「橙」，有客家、原鄉部落、閩南、眷村；代表開心愉悅生活的「粉」，有文學、攝影、建築走讀、藝術、漁港。

搭配政府的安心旅遊措施，屏東縣政府也祭出百萬獎品摸彩、萬份好禮及新台幣1000萬元的旅行團補助（每團10人以上補助1萬元）等好康措施，希望吸引遊客到屏東旅遊。

交通旅遊處表示，縣府並與旅行社及旅遊平台合作，將6色主題包裝旅遊提供旅行社及旅遊平台參考、訂製行程，也提供自由行民眾參考；至於旅遊合作平台及旅行社與各色旅遊套裝，可上交通旅遊處官網查詢。