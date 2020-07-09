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「屏東市里鄰合併案」通過 未來79個里將修正為59里
「屏東市里鄰合併案」今天由市民代表會決議通過。屏東市民代表會，昨天民政小組審查時，將原先79個里，調整為58個里。經代表會討論，原本7里合併為1里，調整為7里合併成2里，因此，最終修正79個里改為59里，並以15人、贊成2人反對、4人棄權通過「屏東市里鄰合併案」。
「屏東市里鄰合併案」原為79個里，調整為58個里，其中勝豐、慶春、金泉、安樂、扶風、平和、楠樹7里合併為1個楠樹里，引起代表熱議。
民政小組強調，讓里界更清楚，不僅有助與里長服務，以及讓里民更容易識別鄰里區的畫分，此外，這樣的畫方式無論是宗教、學區等比較符合文化及地域的發展。
經過昨天民政小組審查決議以民生路為界，將位於民族夜市的金泉、慶春、勝豐3里合併，其餘靠中央市場的安樂、扶風、平和、楠樹里合併為一里。今天上午市民代表會決議經過三讀，且總表決以15人、贊成2人反對、4人棄權，通過「屏東市里鄰合併案」修正案。
屏東市公所民政課表示，若鄰里合併案，有搭上中央內部IC身分證的換發，以及縣府推動的一鄉一特色的門牌更換，那麼屏東市公所預計將會省下，5千萬的經費，未來居民也不擔心更換時將有空窗期，還要再重新跟換門牌與便跟身分證。
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