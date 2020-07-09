大熱天搭高雄市公車吹冷氣 且一天最多只24元！

天氣熱，高雄市政府鼓勵民眾多搭公車，交通局也協調公車業者提供167條有冷氣公車的路線，更推出一天最多24元、長途客運當次最高60元的優惠，希望通勤族多搭公車，到高雄市旅遊的、出門購物的民眾多搭公車。

高雄市交通局表示，冷氣公車內的空調溫度，夏天時多會設在攝氏25度，搭乘公車可以享受清涼，如果騎機車，會曬太陽，開車要找停車位，有時會遇上塞車，不如搭公車來得舒適。

交通局代理局長張淑娟表示，167條公車路線中，有20條以主要交通要道為主的大幹線公車，縱向幹線9條，包括中華(205)、自由(92)、民族(90)、鳳青(橘12)、林園(紅3)、旗津(紅9)、梓官(紅53)、小港(69)、昌福(77)等；橫向幹線7條，包括三多(70路)、五福(50路)、建國(88路)、覺民(60路)、明誠(紅33路)、新昌(217路)及百貨(100路)；2條環狀線，包括168東、西幹線和黃1、黃2等兩條捷運先導幹線公車。

張淑娟表示，幹線公車尖峰時間10分鐘到15分鐘就有一班車，現在只要刷電子票證，市區公車可享一日最高24元優惠，搭長途客運當次最高只要60元，搭公車轉乘公車可享12元折扣等優惠。高雄市公車平時搭一趟次是12元。