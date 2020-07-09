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跟著獅兄家族認識客家信仰 「伯公您好神」繪本故事

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
客發中心致贈繪本給基督教信望愛家園、飛夢林家園、慈幼之家等育幼院代表，帶給院生不同的族群文化洗禮。圖／客發中心提供
客發中心致贈繪本給基督教信望愛家園、飛夢林家園、慈幼之家等育幼院代表，帶給院生不同的族群文化洗禮。圖／客發中心提供

讓學童認識豐富客家文化，客家委員會客家文化發展中心近年陸續出版以客庄節慶、傳統工藝為主題的繪本，結合客家文化與環境生態教育內涵，推出多部「大獅兄家族人偶劇」，受到大小粉絲喜愛。今年出版《伯公您好神》文化繪本，首度改編自同名大獅兄人偶音樂劇，透過生動有趣的繪圖與文字，讓讀者跟隨著大獅兄家族返回阿公阿婆家遊歷的腳步，與獅兄家族一同認識客家人重要的信仰神祇──伯公（ bagˋ gungˊ）。

「伯公您好神」繪本，以客庄巷弄最常映入眼簾的廟祠神祇「伯公」為主題，與其他族群通常一個村落只有一個土地公廟祠是很大的不同，也是客庄的特色，是客家人重要的民俗信仰與心靈寄託。

藉由大獅兄兄弟姊妹四人回到阿公阿婆家遊歷及參與伯公生的生動故事，讓讀者認識客庄中不同形象的伯公，融入客語字辭、互動機關與電子有聲書DVD，增添閱讀與客語學習的樂趣。

客發中心也特別致贈繪本給基督教信望愛家園、飛夢林家園、慈幼之家等育幼院代表，帶給院生不同的族群文化洗禮。園區吉祥物「大獅兄家族」偕同「伯公」熱情演出，讓現場貴賓一同感受伯公的滿滿福氣。

何金樑說，感謝文化工作者和教育界人士耕耘付出，客發中心持續推辦更多文化活動、出版文化繪本，與各界攜手合作，使族群文化繼續傳承。

民眾若要購買客發中心出版繪本，可到客發中心台灣客家文化館、六堆客家文化園區現場購買，也可在國家書局及五南書局購買，歡迎大小朋友閱讀與分享客家文化繪本。

「伯公您好神」繪本新書發表會，客發中心主任何金樑（右一）說，客發中心持續推動文化活動，讓族群文化繼續傳承。圖／客發中心提供
「伯公您好神」繪本新書發表會，客發中心主任何金樑（右一）說，客發中心持續推動文化活動，讓族群文化繼續傳承。圖／客發中心提供
「伯公您好神」繪本，以客庄巷弄最常映入眼簾的廟祠神祇「伯公」為主題，與其他族群通常一個村落只有一個土地公廟祠是很大的不同，也是客庄的特色，是客家人重要的民俗信仰與心靈寄託。圖／客發中心提供
「伯公您好神」繪本，以客庄巷弄最常映入眼簾的廟祠神祇「伯公」為主題，與其他族群通常一個村落只有一個土地公廟祠是很大的不同，也是客庄的特色，是客家人重要的民俗信仰與心靈寄託。圖／客發中心提供

客家文化 信仰 客語

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