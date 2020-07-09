超夯「醜芭怪」冰棒 濃縮燕巢芭樂的好滋味

炎炎夏日，冰品最夯，其中高雄燕巢區農會出品的「醜芭怪」冰棒就大受歡迎，小小一支冰棒裡濃縮完整芭樂的風味，是溽暑裡的小確幸。高雄市農業局表示，芭樂富含天然維生素C，平價優質又耐儲放，是夏季水果的首選，製成的冰品、蛋糕、果乾及茶包，更是味蕾的享受。

燕巢農會的「酸芭怪」冰棒，是使用著名的燕巢芭樂加工製成，高雄是全台芭樂的大宗產地，種植面積約2700公頃，產量高達7萬公噸，其中燕巢芭樂平均價格比其他縣市高出2-3成，一直穩居全國拍賣價格龍頭。

高雄市農業局代理局長王正一表示，芭樂富含天然維生素C及其他有益人體的營養素，製成的各式加工品也保留豐富的熱帶水果風味，除了可以在水果攤及生鮮超市購買，在農業局輔導建置的「高雄首選電商平台」也能購買，只要上網動動手指頭，新鮮好吃的農產品就能直送到家。

高雄市農業局為讓國人第一時間就能選購到高雄優質芭樂，已與家樂福及全聯合作上架，7月25日、26日、8月29日、30日在高雄凹子底公園兩場神農市集、8月8日、9日在中央公園的型農市集，8月22、23日在大崗山風景區如意公園舉辦的大崗山龍眼蜂蜜文化節，都有展售。