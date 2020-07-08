高雄城市美學推手 前景觀總顧問施並璟告別人間

從改造愛河景觀到保存舊台鐵高雄火車站等，曾任高雄市政府景觀總顧問、副秘書長的施並璟，投入打造高雄城市美學。施並璟上月底過世，今天舉行告別式，享年70歲。

施並璟於前高雄市長謝長廷時代擔任景觀總顧問，離開高雄市府後，成為專業畫家，並開設畫室教畫，他的胞兄施並錫也是台灣知名藝術家。

曾任高市府新聞局長的姚文智在臉書貼文「想念施並璟」，細數施並璟於謝長廷擔任市長時代的景觀建設，讚揚他擔任景觀總顧問是「城市美學」的關鍵推手。

姚文智貼文表示，記得施並璟初試啼聲的是，1999年愛河改造第一期的設計稿，那時舊國民黨時代留下來的，在美麗的愛河旁竟設計小橋流水、涼亭假山，疊床架屋，惡紫奪朱，看了都傻眼。

施並璟過世後，姚文智不斷在找他的手稿，包括高雄愛河、燈會、城市光廊、世運大道等，但明明記得有保留卻找不到。這些手稿不是畫作的底稿，都是在咖啡館、海產攤、施工現場等，隨手撈起紙筆速描而成。

姚文智表示，有時候，施並璟西裝口袋中會有一枝水溶性簽字筆，畫完粗細線條，他會用拇指食指直接沾口水蔭開黑墨，讓明暗立體浮現，若畫在他開的TOGO咖啡館的餐墊紙上，真是絕配。信手捻來，都是他畫圖解說的工具，勝過長篇大論。

姚文智提到中山路、博愛路為舉辦2009世界運動會迎賓大道路幅修改，施並璟大膽的堅持，大筆一畫，移除分隔島上無用雜亂的大王椰子或植栽，將兩側人行道拉寬到巴黎香榭大道的12米，整合高闊的太陽能路燈與標示，實現人本、節能、國際大道的世界城市格局。

從改造愛河景觀、推動高雄貨櫃藝術節與城市光廊，再到舊高雄火車站保存，高雄的蛻變多源自施並璟之手。姚文智說，高雄城市的蛻變，一定要記施並璟一筆。

姚文智指出，在謝長廷擔任市長的時代，施並璟作為景觀總顧問、「城市美學」的關鍵推手，很多的思維、構想、甚至「設計」，都轉化為政策，「真真實實地改變了高雄這個城市！」