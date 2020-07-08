企業家回饋故鄉贈車 台東大武幸福巴士上路

台東縣大武鄉地處偏遠又多山區地形，不利公共運輸發展，為滿足老人家行的需求，增加「幸福巴士」3路線，企業家陳柏峰回饋故鄉也捐贈小巴協助，幸福巴士今天正式上路。

台東最南端的大武鄉今天隆重舉辦幸福巴士通車儀式，邀請公路總局、台東縣政府和當地知名企業家「瑞穎股份有限公司」董事長陳柏峰參加。

交通部公路總局高雄區監理所長梁郭國表示，大武鄉地處偏遠，轄內多山區地形，居民人數偏低且居住聚落過度分散，先天環境不利公共運輸發展，居民無法透過公路客運服務滿足「行」的需求，導致民眾日常交通的不便。

陳柏峰捐贈一部8人座車輛及公路總局補助幸福巴士約新台幣56萬元的營運費用，提供大武鄉偏鄉交通服務。

大武鄉長黃建賓表示，幸福巴士行駛「愛國蒲-富山-加津林-大武國中」線、「加羅板文化健康站-大武鄉公所」線及「富山加拿美教會-愛國蒲永久屋-愛國蒲文健站」線，讓大武各村落居民交通更便利。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，大武鄉愛國蒲部落距離台鐵瀧溪及省道台9線皆有3公里之遠，聯外交通十分不便，透過幸福巴士「愛國蒲-富山-加津林-大武國中」的就學路線，讓部落的學生能安心上下學。

而「加羅板文化健康站-大武鄉公所」的便利生活圈路線，則經過大武火車站、郵局、鄉公所等日常需求地點，也方便部落居民外出洽公辦事，或是銜接火車站前往其他鄉鎮。

「富山加拿美教會-愛國蒲永久屋-愛國蒲文健站」線，則讓居住於永久屋不良於行的部落長者能輕易地前往文健站參加活動，不再為交通問題所困。

黃建賓說，感謝黑手出身的董事長陳柏峰，一份照顧故鄉老弱的體貼用心和社會責任，為大武鄉補上最後一哩路的困境；鄉內阿公、阿嬤都開心地說「以後不用再忍受等公車和繞路的憋尿馬拉松了」。