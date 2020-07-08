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花火節夯民眾踩壞古蹟 澎縣府依文資法究辦
澎湖國際海上花火節太夯了，開幕當晚有民眾爬上觀音亭賞花火，不慎踩壞古蹟紅厝瓦。縣長賴峰偉指示修護，要求警局在花火施放期間加強維安，嚴禁民眾攀爬屋頂，違者依文資法究辦。
澎湖國際海上花火節6日晚間盛大開幕，吸引超過萬名民眾前往觀賞，有人爬上馬公觀音亭屋頂賞花火，卻不慎踩壞古蹟左箱房屋瓦，所幸未傳出傷亡意外。
賴峰偉今天指示文化局會勘損壞情形，儘速協助修復，同時指示縣警局往後的花火施放期間，將觀音亭列為管制區，加強維安管制與巡查，嚴禁民眾再攀爬至屋頂看花火，違反規定者依文化資產保存法送辦。
澎湖縣政府文化局表示，馬公觀音亭興建於清康熙35年（1696），為當時澎湖遊擊薛奎所創建，迄今有320多年歷史，主祀奉觀音大士，曾多次整修。
民國46年因廟宇年久蟻害嚴重，地方鄉賢郭石頭集各方資金修建，即今日所見形式。縣府在74年11月27日公告為縣定古蹟保存。92年由政府補助整修，做屋面新作、桁木檢修及抽換，費時3年完工。
縣府旅遊處表示，明晚花火節主題無人機秀圖形採全新設計，配合今年澎湖文化旅遊年、澎湖觀光主軸，以及2020愛情等主題打造動態無人機展演圖形，300台無人機大陣仗升空，搭配輕快浪漫音樂，後續長達10分鐘的煙火秀更是經由專業團隊精心設計，以高空煙火搭配觀音亭環場效果煙火。
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