防止捕獸夾傷害浪浪 高市動保處祭出這招！

動保團體近來發現多起流浪貓犬被捕獸夾夾傷事件，高雄市農業局動保處為防止獸夾傷害動物事件再發生，除祭出拾獲送交獸夾換超商百元禮券或精美小禮物活動；並鼓勵民眾踴躍檢舉，最高獎金有3萬7500元。

高雄市動保處表示，查緝違法獸夾要蒐證非常困難，今年雖已開罰一案，但仍傳出不少動物夾傷案件，因此鼓勵民眾拾獲送交獸夾，換取禮物或超商禮券，號召大家一起找出藏在偏僻角落的獸鋏，降低動物受傷機率。

民眾如發現違法獸夾相關情資或事證，也能向動保處檢舉，經主管機關查證屬實並開罰後，檢舉人可獲600元至3萬7千5百元等不等獎金，既能揪出傷害動物的元凶，也可以領獎金。