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防止捕獸夾傷害浪浪 高市動保處祭出這招！

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
流浪貓犬近日常傳捕獸夾夾傷動物事件，高市動保處推出送交拾獲的獸夾可換禮物或禮券。圖／ 高雄市動保處提供
流浪貓犬近日常傳捕獸夾夾傷動物事件，高市動保處推出送交拾獲的獸夾可換禮物或禮券。圖／ 高雄市動保處提供

動保團體近來發現多起流浪貓犬被捕獸夾夾傷事件，高雄市農業局動保處為防止獸夾傷害動物事件再發生，除祭出拾獲送交獸夾換超商百元禮券或精美小禮物活動；並鼓勵民眾踴躍檢舉，最高獎金有3萬7500元。

高雄市動保處表示，查緝違法獸夾要蒐證非常困難，今年雖已開罰一案，但仍傳出不少動物夾傷案件，因此鼓勵民眾拾獲送交獸夾，換取禮物或超商禮券，號召大家一起找出藏在偏僻角落的獸鋏，降低動物受傷機率。

民眾如發現違法獸夾相關情資或事證，也能向動保處檢舉，經主管機關查證屬實並開罰後，檢舉人可獲600元至3萬7千5百元等不等獎金，既能揪出傷害動物的元凶，也可以領獎金。

高市動保處表示，現行「動物保護法」已明文禁用獸夾，且非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾。違者經查證屬實，最高可處7萬5千元罰鍰；另持有獸夾者，依法最高可處1萬5千元罰鍰；使用獸夾造成動物死亡或肢體嚴重殘缺者，最高可處2年有期徒刑併科200萬元罰金，民眾千萬別以身試法。

流浪貓犬近日常傳捕獸夾夾傷動物事件，高市動保處推出送交拾獲的獸夾可換禮物或禮券活動，鼓勵大家揪出害人的獸夾。圖／ 高雄市動保處提供
流浪貓犬近日常傳捕獸夾夾傷動物事件，高市動保處推出送交拾獲的獸夾可換禮物或禮券活動，鼓勵大家揪出害人的獸夾。圖／ 高雄市動保處提供

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