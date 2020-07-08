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從南投到馬祖 鳳梨果農邊賣邊旅遊

中央社 / 連江縣8日電
台灣鳳梨果農沈立盛有機農法種植鳳梨2年，一直以來都是自產自銷；他曾在馬祖當兵，知道馬祖水果稀少，為了與馬祖當地人分享這份酸甜美味，特地親運鳳梨到馬祖，邊旅行邊賣鳳梨。 中央社
台灣鳳梨果農沈立盛有機農法種植鳳梨2年，一直以來都是自產自銷；他曾在馬祖當兵，知道馬祖水果稀少，為了與馬祖當地人分享這份酸甜美味，特地親運鳳梨到馬祖，邊旅行邊賣鳳梨。 中央社

馬祖物資仰賴台灣進口，運輸成本高，生鮮食品價格相對台灣高昂。台灣鳳梨果農沈立盛曾在馬祖當兵，知道馬祖水果稀少，為了與馬祖人分享，親運鳳梨到馬祖，邊旅行邊賣鳳梨。

為了來馬祖賣鳳梨，沈立盛昨天從南投竹山出發，載了2.5噸鳳梨，開4小時路途抵達基隆港，要在台馬輪晚上10時開航前，搬運一箱箱鳳梨至船上，搭船行經東引鄉後，船今日上午9時才停靠南竿福澳碼頭，開水果貨車下船後，自己與朋友共2人搬貨一上午，下午才開賣。運輸超過15小時，開賣1小時賺入千元。

沈立盛的鳳梨車讓遊客和居民感到新奇，在總面積才約29平方公里的馬祖，農地貧瘠，很少看到水果車。而沈立盛表示，會開車來馬祖賣鳳梨，是曾在馬祖當兵退伍，知道馬祖不太產水果，價格也因為運費比較貴，因此去年來馬祖旅遊後，讓他想到可以開車來馬祖賣水果。

沈立盛在南投有4甲農地，以有機農法種植鳳梨2年，一直以來都是自產自銷。他邊切邊展示不使用農藥、生長激素的鳳梨，外型大小不一致，但他認為賣相不一的鳳梨相對天然、健康，希望把自己種的鳳梨跟馬祖人分享。

對於要賣掉一車的鳳梨才能回到台灣，沈立盛向記者表示不擔心，因為他抱持賣鳳梨順便來馬祖旅遊的心態，所以閒暇時間還安排去釣魚。他6月底第一次來馬祖首賣，花了2天將一車鳳梨銷售一空，今天是他第二次採用這樣的方式來馬祖販售鳳梨，並感謝馬祖人對他現採鳳梨的支持。

鳳梨 馬祖 農地

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