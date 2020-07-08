查緝違法用獸鋏救援犬貓 高市動保處鼓勵上繳換禮

動保法明文禁用獸鋏，但是民眾用獸鋏防野鼠或犬貓等事件仍不斷，高市府統計今年1至4月止，犬貓獸鋏救援16起，查緝違法使用1件開罰1萬5000元，並鼓勵民眾繳獸鋏換禮物。

保護動物是文明社會的指標，動物保護法明文禁用獸鋏，且非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，但是高雄市仍有零星使用獸鋏事件傳出。

高市動保處指出，查緝及鼓勵持有獸鋏民眾舉發或拾獲獸鋏，可領獎金或禮物；違法使用被查緝也要裁處。動保處副處長段奇漢今天指出，今年2月接獲檢舉楠梓區民眾使用獸鋏捕捉田鼠，經查察屬實，依動保法裁罰1萬5000元；動保處統計今年1至4月，接獲獸鋏救援犬貓共16件。

動保處指出，市民拾獲獸鋏到指定地點，可換取超商禮券，如果通報檢舉持有獸鋏，也可獲高額檢舉獎金。民眾如發現違法獸鋏情資或事證，並向動保處檢舉，經查證屬實開罰後，檢舉人可依檢舉獎勵罰金比例獲得600元至3萬7500元不等的獎金。

至於違反動保法規定，製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏經查證屬實，最高可處7萬5000元罰鍰，另依高雄市動物保護自治條例規定，持有獸鋏者最高處1萬5000元罰鍰；若因使用獸鋏，造成動物死亡或肢體殘缺者，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。