高雄大社首座公共托育家園啟用 托教服務一條龍

高雄大社區首座公共托育家園今午啟用，這處托育機構結合觀音國小 公立幼兒園，融合托育、幼教及國小教育，送托的嬰幼兒可一路在熟悉的環境中接受連貫照護與教育，堪稱托教「一條龍」。

新啟用公共托育家園位在高雄大社區觀音國小內，是大社區首座，高雄市第6座，將收托年滿2個月到12歲的孩子，今午由市府副祕書長林淑娟、代理社會局長謝琍琍等人揭牌，初期只收12人，受理報名至7 月9日止，預計7月中旬開始收托，詢問度很高。

高雄市社會局表示，大社區今年5月未滿2歲的幼童約453人，轄內雖有登記合法的保母照顧資源，尚未有托嬰中心、托育家園的機構式照顧資源，市府為此盤點大社區公有閒置空間，協調大社觀音國小提供3間樂活教室及前後走廊空間打造成托育家園，全案委託嘉南藥理大學承辦。

高雄市政府副祕書長林淑娟表示，廣設公共托育是市府的重要政策，目前高市已設置17處公共托嬰中心、6處社區公共托育家園，109年底前陸續會在左營、旗津、鳳山、永安、彌陀、美濃及阿蓮等區持續建置7處社區公共托育家園。

另市府為提供育兒家庭支持並設立有20處育兒資源中心及2台育兒資源行動車，也已設立鳳山、三民等2處定點計時托育據點，年底前又將再增加前金、大寮兩處據點。

大社社區公共托育家園，一般市民每月收費1萬3千元，低收入、中低收入戶每月收費9000元 (不含奶粉、尿布等)，不收註冊費，家長可申請公共化托育費補助每月3000元。