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高雄南區資源廠煙囪冒紫霧 網友：小港烽火台狼煙起！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局南區資源回收廠煙囪冒起「紫色」，研判應為含有碘成份的偏光板廢棄物燃燒所致。照片／翻攝自社群「高雄小港區的大小事」。
高雄市環保局南區資源回收廠煙囪冒起「紫色」，研判應為含有碘成份的偏光板廢棄物燃燒所致。照片／翻攝自社群「高雄小港區的大小事」。

高雄市小港區居民反映，環保局南區資源回收廠煙囪今天上午冒起「紫色」，許多人嚇得半死，網友戲稱是「小港花火節」嗎？還是「小港烽火台」點狼煙了？高雄市環保局表示，研判應為含有碘成份的偏光板廢棄物燃燒所致，碘在學理上的特性，高溫下會有紫色碘蒸汽的生成，但並不會對人體造成危害，請民眾不必驚慌。

社群「高雄小港區的大小事」今天有網友討論，指有個大煙囪突然冒起紫色煙霧，到底是怎麼回事？小港網友說：還以為是中秋節放煙霧炮的時間到了！還有網友揶揄，那是本地的特色之一「小港烽火台」，每每深夜雨天狼煙四起，卻不見管轄諸侯前往。

高雄市環保局南區資源回收廠廠長鄭嵐說明，南區資源回收廠於今天上午10點10分左右，因四號爐燃燒異常垃圾，煙囪發生紫煙排放情事，廠方立即依照標準作業程序進行應變，狀況在10時35分獲得控制，煙囪不透光率已降至7%，法規規定是10%。

鄭嵐表示，這次排放紫色煙霧事件，研判應為含有碘成份的偏光板廢棄物燃燒所導致，碘在學理上的特性，高溫下會有紫色碘蒸汽的生成，但並不會對人體造成危害，請民眾不必驚慌。依據行政院環境保護署函釋，偏光板非屬有害事業廢棄物，目前可採焚化處理熱回收。雖南區廠各排氣項目均符合空汙法規，未來仍將持續加強垃圾落地檢查及攪拌作業，並配合隨時監控爐況、調整燃燒參數，避免類似情況發生。

資源回收

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