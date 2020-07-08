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新任馬管處長上任 方正光：打造馬祖為療癒幸福島

中央社 / 連江縣8日電

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處新任處長方正光今天宣誓就職，他表示將打造馬祖為療癒的幸福島嶼旅遊品牌。

新任處長就職典禮由觀光局長張錫聰主持，並將印信頒授給方正光，同時嘉勉馬管處員工的努力。張錫聰指出，自民國88年馬管處成立時遊客2萬多人，員工將馬祖變成具有獨特地景地貌的人文歷史觀光勝地，包括全國第一座縣級地質公園、軍事據點活化利用等，透過各方推廣，慕名來馬祖的旅客增加，去年旅遊人次已超過22萬人。

張錫聰期勉新任處長方正光，繼續肩負交通部觀光局賦予的任務，讓馬祖觀光發光發亮，建立馬祖旅遊的品牌，使觀光轉型再升級。

方正光感謝張錫聰的肯定與期許，同時表示深感責任重大，未來將全力以赴，將才學貢獻馬祖。

方正光是台灣大學森林學系碩士畢業，歷任國家風景區管理處課長、技正、秘書、副處長及觀光局企劃組長、專門委員等職務，在擔任東北角暨宜蘭海岸及澎湖的國家風景區管理處長時，推動國際級活動，藉由沙雕、體育賽事等多元化活動拓展觀光。

方正光表示，除了推動地質公園、環境教育學堂，並將善用冷戰前線的意象、閩東島嶼生活體驗，建立品牌特色，打造馬祖為身心療癒的幸福島嶼，透過觀光創立返鄉機會，加強旅遊品質，推動國際觀光。

連江縣長劉增應、議長張永江也到場恭賀。劉增應針對馬管處對在地的支持表達感謝，希望未來結合中央到地方，將馬祖的有限資源發揮最大效應，也期待馬管處打造優質、友善的幸福之島。

馬祖 觀光局 國家風景區

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