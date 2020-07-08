高市民進黨議長參選人難產 韓賜村退選全力協調

高雄市議會民進黨團議長參選人前波的僵局才化解，重新登記又有新難題，黨團總召韓賜村今天表示，他撤回登記就是要承擔協調的責任，允諾會整合推出最有勝算者代表參選議長。

民進黨議長補選登記首波有市議員黃明太、鄭光峰參選，黨團為避免破壞和諧捨假投票，改由秘書長林錫耀出面協調，6日才化解議長參選人協調不下的僵局，重新受理議長參選人登記，7日截止有3人完成登記，包括張勝富、陳明澤及韓賜村；不過稍後韓賜村聲明退選，前後3個半小時戲劇性的變化，令人心生好奇。

韓賜村今天指出，他是基於參選權才登記，事後退選是考量到身兼總召有協調的責任與功能，未免角色扮演混淆，他從善如流，允諾承擔協調責任。

韓賜村有心化解議長補選參選人提名的僵局，不過兩名角逐者都說願意承擔並爭取友黨的支持，展現十足的信心。

面對議長補選這一仗，國民黨團已演變成一場「茶壼的風暴」，還有人發出退出黨團運作聲明；陳明澤與張勝富各有堅定的參選意志，民進黨慎防重蹈覆轍，但也盼坐收漁翁之利，讓原本機會渺茫的議長補選能有一搏的機會。

高雄市議會有65席議員，依黨團運作區分，國民黨團議員32席、民進黨加台聯共26席、無黨團結聯盟4席、時代力量2席、無黨籍1席。