金門國中小學班班有冷氣 目標優化校園電力系統

金門縣政府教育處今天表示，金門縣24所國中小學教室10年來陸續完成冷氣安裝，已達到「班班有冷氣」規模；未來將爭取前瞻計畫經費執行優化校園電力系統，汰換老舊設備。

行政院長蘇貞昌7日宣布兩年內，全國中小學全速推動裝設冷氣；教育部長潘文忠也指出，預計2022年夏天前完成高中以下學校冷氣裝設和電力改善，達到班班有冷氣目標。

金門縣府教育處表示，在各界多年爭取下，感謝行政院從善如流，決定在2022年夏天前完成高中以下學校冷氣裝設和電力改善。教育處長羅德水受訪說明，金門縣共24所國中、小學校，過去10年間，已陸續完成冷氣安裝的教室及行政空間共1049間。

羅德水表示，教室裝設冷氣，提供學生優質教育環境，是國民教育的基礎設施，因此有別於其他縣市部分學校裝設冷氣的電費是由學生均攤，金門縣府是由公務預算支付國中小以下學校冷氣電費。

此外，羅德水表示，優化中小學校園電力系統是縣府既定政策，縣府未來將爭取中央前瞻計畫經費，執行校園電力系統改善及汰換使用年限較久的冷氣。

教育處指出，縣府早自年初即已展開優化校園供電系統計畫，委託規劃技術服務廠商盤點檢查全縣各國中小電力系統，已在5月初完成各校場勘前置作業，將以亟需改善電力系統及汰換老舊線路的學校，排列優先順序，逐年改善，為金門校園師生營造用電安全及舒適的學習環境，並推動校園場域節電及響應環保節能減碳政策。