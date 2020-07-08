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緊急救護提升 澎消防獲贈12導程心電圖機

中央社 / 澎湖縣8日電

「黃金十秒、搶救一命」，家住澎湖的婦人黃桃，家屬感念母親生前善行，將其遺留積蓄購置2具12導程心電圖機，今天捐贈給澎湖消防局作為緊急救護之用，遺愛人間。

黃桃家屬代表今天在消防局災害應變中心將2具12導程心電圖機捐贈給澎湖消防局，由局長葉天恭代表縣長賴峰偉受贈，高雄榮總重症醫學部長黃偉春、衛福部澎湖醫院長匡捷勝在場見證，並致贈感謝狀給家屬與居間促成捐贈美事的黃偉春，讓黃桃遺愛人間。

衛福部澎湖醫院指出，心臟疾病為國內十大死因第2名，其中急性心肌梗塞最為緊急，目前大都是進行心導管治療；12導程心電圖可在最短搶救時間內改善心臟血流，讓病人提早獲得確切治療，降低死亡率。

葉天恭表示，澎湖去年在緊急救護任務中，其中到院前心肺功能停止（OHCA），經急救有12人存活，這都要感謝地方人士捐贈的自動去顫電擊器、自動心肺復甦器等最新醫療器材。今天又有黃桃家屬捐贈到院前救護12導程心電圖機，提升到院緊急救護品質，讓救護人員執行緊急救護送醫時患者生命獲進一步保障。

澎湖 衛福部 患者

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