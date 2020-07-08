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藝術宅急便啟動 屏東縣27個團隊33鄉鎮巡演

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
明興閣掌中劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
明興閣掌中劇團。圖／屏東縣政府文化處提供

疫情影響，今年上半年表演活動幾乎停擺，屏東縣政府連續6田推出「藝術宅急便」計畫，今年將在7月11日到12月12日在屏東縣33鄉鎮市帶來33場精彩演出，拉近民眾與藝文的距離，在後疫情時代藉由表演藝術帶動藝文人口回流。

「藝術宅急便」首場由屏東傑出演藝團隊-明興閣掌中劇團打頭陣，7月11日上午9點在滿州鄉公所前榕樹圓環，下午3點在新埤打鐵天后宮帶來經典劇目《掌中弄巧》。專業純熟的操偶技藝、詼諧逗趣口白及緊湊熱鬧的表演節奏，老少咸宜。

屏東縣政府文化處長吳明榮說，今年上半年受疫情衝擊，表演活動幾乎停擺，從下半年開始以復甦藝文為目標，一系列展演活動陸續啟動。屏縣連續6年推出「藝術宅急便」計畫，把不同類型表演舞台，搬到鄉鎮社區活動中心、學校、廟埕等據點，更貼近庶民生活，也讓偏遠地區的鄉民都能免費欣賞優秀的表演，感受文化薰陶。

今年「藝術宅急便」邀集27個縣內外藝文團隊，明華園天字戲劇團、心心南管樂坊、廣受親子喜愛的蘋果兒童劇團、演出作品充滿草根力量的金枝演社、滯留島舞蹈劇團、以及斜槓青年創作體帶來戲劇創作《世紀大拍賣》。

文化處指出，33場演出皆自由入場，歡迎民眾在相揪看表演，相關演出訊息可上文化處官網或FB查詢。

滯留島舞蹈劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
滯留島舞蹈劇團。圖／屏東縣政府文化處提供
斜槓青年創作體帶來戲劇創作。圖／屏東縣政府文化處提供
斜槓青年創作體帶來戲劇創作。圖／屏東縣政府文化處提供
太日樂集。圖／屏東縣政府文化處提供
太日樂集。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 疫情

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