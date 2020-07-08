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落實偏鄉行的正義 台東大武鄉幸福小巴今通車
公路總局高雄區監理所今天在台東大武鄉辦理「幸福巴士通車典禮」，未來，可滿足2部落學生及老人家外出上學、就醫和採買需求。村民：「等了大半輩子，部落終於有巴士可坐了」。
「好像作夢一樣！」愛國蒲部落張姓村民說，從每想過部落會有公車或巴士進來載客服務，外出都是自己騎車、開車或搭便車，今天終於有巴士服務，說不開興是騙人的，因為他等了大半輩子。
為了落實偏鄉行的正義，公路總局與台東縣政府、大武鄉公所及民間企業合作，針對公路客運服務無法服務到的偏鄉部落，提供「幸福巴士」的服務，讓村民也能享受大眾運輸的便利。
大武鄉旅外企業「瑞穎股份有限公司」捐贈8人座巴士給大武鄉公所，並由公路總局補助未來的營運費用，今天辦理「幸福巴士通車典禮」，活動吸引大武鄉各村部落鄉親熱情参與。
鄉長黃建賓表示，未來，幸福巴士路線主要以南線加羅板和北線愛國蒲部落為主，停靠站分別為部落文化健康站，再開往大武市區，服務學生和老人家上學、就醫和採買，
高雄區監理所副所長李瑞銘表示，一般民眾搭乘票價為25元，學生、身障人士及65歲以上老人則是13元優惠票價。未來要服務的路線還很多，期望在各界的努力下，能持續針對偏鄉交通作改善，整合各部會資源。
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