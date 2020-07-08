18日起全中運 屏東縣府邀大家跟「驕仔」一起到會場
來自全台22縣市近1萬6千名全中運選手，7月18日起在屏東舉行18項競賽，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣；縣府也安排免接駁車載運民眾，2條接駁路線，每半小時1班，提醒民眾搭接駁車戴口罩。
屏東縣政府交旅處指出，全中運在7月18日至23日於縣內鄉鎮盛大舉辦，7月18日舉行開幕典禮，18、19日舉辦選手之夜演唱會，兩場大型活動地點皆於縣立田徑場舉行。活動期間周邊進行交通管制，除屏東市仁愛路管制時間為7月18日中午12時至19日晚上24時外，其餘活動會場周邊道路也會在7月18、19日每日中午12點至24點交管。
考量市區停車及腹地有限，屏東縣政府交通旅遊處規畫停車空間包括會場周邊既有的8處收費汽機車停車場外，也商借周邊8處學校及公園作為免費臨時汽機車停車場使用，自行開車或騎車的民眾可透過指引牌面依循停車後，「跟著驕仔走」防疫新生活步行動線，讓民眾健康便捷前往活動會場。
步行路線分為跟著全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖的屏東火車站沿永福路經中正國小到會場路線，其他步行路線則有明顯的全中運指示牌沿途展現屏東熱情，步行路線至多約12-18分鐘即可到達會場，縣府希望民眾從啟動自身步行運動開始來支持全國優秀的全中運選手。
考量年長及行動不便者的需求，縣府安排免費接駁車載運民眾，2條接駁路線，屏東體育館活動主場館接駁路線在7月18日下午4點啟動接駁服務、7月19日調整為下午5點開始接駁，從台鐵屏東站發車，巡迴在屏東火車站及屏東體育館間，每30分鐘1班，服務時間至23點30分；屏東演藝廳-國民運動中心接駁路線，服務時間相同，班距為每20分鐘1班。為方便民眾參與109年全中運活動，全中運官網(https://109sport.ptc.edu.tw/)有提供活動會場接駁及交通管制資訊，歡迎民眾上網查閱。
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