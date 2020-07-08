快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

18日起全中運 屏東縣府邀大家跟「驕仔」一起到會場

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣，屏東縣府交旅處長黃國維說明全中運交通規畫。記者劉星君／攝影
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣，屏東縣府交旅處長黃國維說明全中運交通規畫。記者劉星君／攝影

來自全台22縣市近1萬6千名全中運選手，7月18日起在屏東舉行18項競賽，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣；縣府也安排免接駁車載運民眾，2條接駁路線，每半小時1班，提醒民眾搭接駁車戴口罩。

屏東縣政府交旅處指出，全中運在7月18日至23日於縣內鄉鎮盛大舉辦，7月18日舉行開幕典禮，18、19日舉辦選手之夜演唱會，兩場大型活動地點皆於縣立田徑場舉行。活動期間周邊進行交通管制，除屏東市仁愛路管制時間為7月18日中午12時至19日晚上24時外，其餘活動會場周邊道路也會在7月18、19日每日中午12點至24點交管。

考量市區停車及腹地有限，屏東縣政府交通旅遊處規畫停車空間包括會場周邊既有的8處收費汽機車停車場外，也商借周邊8處學校及公園作為免費臨時汽機車停車場使用，自行開車或騎車的民眾可透過指引牌面依循停車後，「跟著驕仔走」防疫新生活步行動線，讓民眾健康便捷前往活動會場。

步行路線分為跟著全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖的屏東火車站沿永福路經中正國小到會場路線，其他步行路線則有明顯的全中運指示牌沿途展現屏東熱情，步行路線至多約12-18分鐘即可到達會場，縣府希望民眾從啟動自身步行運動開始來支持全國優秀的全中運選手。

考量年長及行動不便者的需求，縣府安排免費接駁車載運民眾，2條接駁路線，屏東體育館活動主場館接駁路線在7月18日下午4點啟動接駁服務、7月19日調整為下午5點開始接駁，從台鐵屏東站發車，巡迴在屏東火車站及屏東體育館間，每30分鐘1班，服務時間至23點30分；屏東演藝廳-國民運動中心接駁路線，服務時間相同，班距為每20分鐘1班。為方便民眾參與109年全中運活動，全中運官網(https://109sport.ptc.edu.tw/)有提供活動會場接駁及交通管制資訊，歡迎民眾上網查閱。

全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。圖／屏東縣政府提供
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。圖／屏東縣政府提供
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。記者劉星君／攝影
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。記者劉星君／攝影
全中運7月18日開幕，除屏東市仁愛路管制時間為7月18日中午12時至19日晚上24時外，其餘活動會場周邊道路亦會於7/18、7/19每日中午12點至24時實施交管。記者劉星君／攝影
全中運7月18日開幕，除屏東市仁愛路管制時間為7月18日中午12時至19日晚上24時外，其餘活動會場周邊道路亦會於7/18、7/19每日中午12點至24時實施交管。記者劉星君／攝影
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。圖／屏東縣政府提供
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。圖／屏東縣政府提供
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。圖／屏東縣政府提供
全中運將在7月18日舉行，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖，透過防疫新生活步行路線到會場為選手們加油打氣。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 貼圖 火車站

延伸閱讀

全中運台東代表隊授旗出發 12項奪牌實力

影／海巡署屏東外海攔查漁船 30名越南偷渡客掏金夢碎

台灣品牌獲肯定 屏東取得世界巧克力大賽亞太區主辦權

2020世界巧克力大獎亞太區賽 屏東再度舉辦

相關新聞

陸軍特戰傘兵副營長 卸下軍裝變快樂有機農

前陸軍特戰傘兵副營長張育晟，不捨年邁雙親務農的辛勞，去年3月卸下軍職返鄉投入陌生的農業領域，他父親經營1公頃的平田永序農...

18日起全中運 屏東縣府邀大家跟「驕仔」一起到會場

來自全台22縣市近1萬6千名全中運選手，7月18日起在屏東舉行18項競賽，屏東縣政府邀請大家一起跟全中運吉祥物「驕仔」地...

汽車大路口左轉不容易 高雄市議員建議多畫待轉虛線

高雄市許多十字路口有左轉車待轉虛線，但也有很多路口沒有，議員吳利成表示，在沒有左轉待轉虛線的路口，要左轉的汽車到底能不能...

學校裝冷氣 藍高市議員：韓國瑜政績獲肯定 中央跟進

中央要撥經費給學校裝冷氣，國民黨高雄市議員黃天煌今天在議會質詢時強調這是前市長韓國瑜的重要政績，現在受到肯定，中央跟進。...

高市中都市場成「危」建 市府限一個月改善否則開罰

停業中的高雄市中都戲院，一樓中都市場共構建築近來因發生天花及 外牆坍塌意外，經高雄市建管處會同建築師公會勘查確定受損，限...

蓮池潭成攻防焦點 李眉蓁再提發展「左營金三角」

日前國民黨主席江啟臣到高雄輔選，李眉蓁談到蓮池潭30年不變相當可惜，綠營指李身為左營議員有失職，李反擊說「他們怎麼好意思...

叫我第一名／李柏緯開酒館 金門夜晚有得聊

今年27歲的金門囝仔李柏緯，從大學時期就在酒吧工讀，邊工作邊學調酒近7年，從原本的門外漢，到後來成為全國大專學生調酒比賽...

高雄議長補選 綠陳明澤、張勝富登記

高雄市議長補選風雲詭譎，民進黨秘書長林錫耀前天協調，讓有意角逐的市議員鄭光峰、黃明太雙雙退出，昨重啟登記，黨團總召韓賜村...

4童遭老師膠帶綑手 高市府要查

高雄市議員邱于軒昨天指控林園區某幼兒園涉不當管教，老師以膠帶纏繞學生手部當處罰，幼童小手捆成「哆啦A夢」，有家長對老師提...

高雄市議長補選 可能大會閉幕後到市長補選投票前

高雄市議會議長補選之局，民進黨第二次登記有張勝富和陳明澤登記，國民黨團仍在內部溝通協調。今天議會藍綠各有議員表示可能待議...

3倍券遊高雄 6大優惠方案吸客

新冠疫情趨緩，高市府為吸引遊客，昨天記者會公布三倍券遊高雄6大優惠方案，食衣住行各方面都有優惠，希望拉抬高雄的住房率。

實現陳爸生前夢想 台東孩子的書屋8月挑戰翻越中央山脈

「今年，我們要帶孩子挑戰翻越中央山脈！」孩子的書屋要實現已故創辦人陳爸的夢想，帶孩子翻越中央山脈，昨天書屋全體工作人員在...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

影／大巨蛋隔半年竟冒出投手丘洞 議員遠雄火爆激辯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。