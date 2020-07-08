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汽車大路口左轉不容易 高雄市議員建議多畫待轉虛線
高雄市許多十字路口有左轉車待轉虛線，但也有很多路口沒有，議員吳利成表示，在沒有左轉待轉虛線的路口，要左轉的汽車到底能不能開向前等左轉？如果不能，一次左轉燈號約只有4輛汽車在燈號時間內能轉得過去，其他待左轉的車輛唯有等下一次燈號，交通局應儘量劃左轉待轉虛線方便汽車待轉。
吳利成說，有左轉待轉虛線的路口，左轉車知道能把車子往前開待轉，等左轉燈號一亮，如果是10多秒，至少有6輛車能轉得過去；可是，沒有左轉待轉虛線的路口，許多汽車駕駛人不知道能不能把車子往前開待轉，等到左轉燈號亮再轉，但根據他的觀察，這時候能在左轉燈號秒數中左轉的，平均只有4輛，對此路口交通的通暢度有所影響。
吳利成建議交通局，如果可行，儘量在十字路口劃設汽車左轉待轉虛線，方便左轉車左轉。
交通局代理局長張淑娟說，快車道汽車左轉的問題，可以用一些方法改善，包括調整左轉燈號的秒數，待轉延伸線是其中之一，交通局會檢討改善。
吳利成一度問張淑娟，10多秒的左轉燈號，可能有多少汽車能在此秒數中左轉？張淑娟說約10輛，吳利成以實際狀況表示，大概只有4輛左右轉得過去。
據記者實地觀察，高雄市部分路口的左轉燈號秒數較長，可容較多左轉車左轉，如澄清路、苓雅區中正路（鳳山自由路）口，從中正路左轉澄清路的左轉秒數較長，一次燈號能左轉的近10輛，如果最前一輛提早到左轉待轉虛線區等候，能左轉的汽車可增約3、4輛。
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