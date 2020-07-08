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陸軍特戰傘兵副營長 卸下軍裝變快樂有機農

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
前陸軍特戰傘兵副營長張育晟（左）去年3月卸下軍職返鄉，和父親一起開心種有機芭樂。記者潘欣中／翻攝
前陸軍特戰傘兵副營長張育晟（左）去年3月卸下軍職返鄉，和父親一起開心種有機芭樂。記者潘欣中／翻攝

陸軍特戰傘兵副營長張育晟，不捨年邁雙親務農的辛勞，去年3月卸下軍職返鄉投入陌生的農業領域，他父親經營1公頃的平田永序農場，全採有機栽植，珍珠芭樂種植最多，還有部份蓮霧及印加果；從特戰軍官變身有機農，他不斷充實農業知識也滿懷抱負，已從鮮食生賣升級加工副產品，並和農漁連接開展農村旅遊，希望激勵更多青年返鄉為地方注入活水。

37歲的張育晟說，父親原在中船上班，嚮往鄉村生活，退休後到枋寮購買農地，原是種蓮霧，但隨著環境改變，慢慢轉型種珍珠芭樂，為吃的安心且友善環境，以有機耕種為目標，現是枋寮地區唯一的全有機農場；他從中正預校一路當到陸軍特戰傘兵副營長，軍人能陪伴家人時間不多，原計畫等服役20年再退，但計畫似乎趕不上變化。

他說，有天看著滿頭花髮的雙親在1公頃大的農場揮汗務農，那個畫面很揪心，心想不能再等了，去年3月決定申請提前退伍，雖失去穩定的月退俸福利，但能每天陪伴雙親、隨侍在旁，「一家人在一起做同件事，是何等的幸福快樂，更是再多錢也買不到的」。

張育晟退伍後全心務農，卻是全然陌生的領域，他到農改場研習、到屏東農業大學上課，除了充實農業知識並研究田間管理技術；他說，為讓果樹勇健自製液肥，從市場買來魚體內臟加上酵素分解菌，還有光合菌來補充肥份，病蟲害防治用生物防治法，遙控割草機可在芭樂園穿梭自如，節省人力，更重要的是修剪技術，就靠長輩傳承，在細心照護下，有機農法的產量不輸慣行農去。

張育晟說，田間管理達到一定程度後要在銷售下功夫，目前主要通路在有機市場，思考初級加工對次級果加工有幫助，他取得食品研究所的授課證明，朝開發具發展性的果乾及果茶或各種加工製品努力，同時規畫透過電商平台銷售，也開始和地方創業結合，與農漁連接開展農村旅遊，讓農業再升級。

特戰 農村旅遊 陸軍

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