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學校裝冷氣 藍高市議員：韓國瑜政績獲肯定 中央跟進

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨高雄市議員黃天煌今天質詢校園裝冷氣之事時，強調這是高市前市長韓國瑜的重要政績獲肯定，現在中央跟進。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
國民黨高雄市議員黃天煌今天質詢校園裝冷氣之事時，強調這是高市前市長韓國瑜的重要政績獲肯定，現在中央跟進。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面

中央要撥經費給學校裝冷氣，國民黨高雄市議員黃天煌今天在議會質詢時強調這是前市長韓國瑜的重要政績，現在受到肯定，中央跟進。不過，高雄市民進黨議員拿出2018年市長選舉的候選人政見，強調當時民進黨候選人陳其邁就有提出，反而是韓國瑜的政見沒有這一項。

黃天煌關心學校裝冷氣之事，並說這是韓國瑜的政績，受到中央肯定，高雄市目前裝設進度為何？

教育局代理局長陳佩汝說，今年的校園裝冷氣機和空氣清淨機，預計裝100間，8月底可完成；行政院、教育部要補助裝冷氣機、電費的經費，對高雄市而言，減輕了不少財政負擔，高雄市本來按期程規畫是4年裝完，今年有調整裝設的順序，現在中央補助冷氣機和電費，空氣清淨機的部分高雄市會自己設法。

主持會議的副議長陸淑美說，中央要補助冷氣機和電費，教育局是不是把本來要裝雙機的經費集中來裝空氣清淨機，加快空氣清淨機裝設速度？陳佩汝表示會配合調整。

關於裝冷氣機，民進黨議員不但不彰顯韓國瑜的政績，反倒拿出2018年高雄市第三屆市長選舉的選舉公報，「點」當時是陳其邁提出分期為國中小裝冷氣機的政見，韓國瑜的政見欄並沒有這一項。

不過，民進黨議員沒有提韓國瑜上任之後推動校園裝雙機計畫時，他們對市府財源、裝雙機成效的百般質疑。

韓國瑜 高雄市

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