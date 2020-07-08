高市中都市場成「危」建 市府限一個月改善否則開罰

停業中的高雄市中都戲院，一樓中都市場共構建築近來因發生天花及 外牆坍塌意外，經高雄市建管處會同建築師公會勘查確定受損，限一個月內改善，否則將對所有權人裁罰，最高可罰到30萬。

高雄市建管處表示，位在三民區的中都戲院，是民國55年落成的建築物，一樓做為市場，二樓為戲院，其中戲院已在民國75年停業，市場仍有有12個攤商繼續營業，但由於最近外牆剝落、天花板坍塌，民眾進出有有安全上的疑慮。

建管處會同高雄市建築師公會、土木技師及結構技師公會現勘，發現營業空間梁柱等結構大致完整，少部分梁柱已龜裂；戲院石棉瓦屋頂、天花板及後側牆面因年久失修且未維護，有掉落崩壞情形，但未達建築法第81條規定必須立即拆除的條件。