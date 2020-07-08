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蓮池潭成攻防焦點 李眉蓁再提發展「左營金三角」

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉／高雄即時報導
蓮池潭位在高雄左營區東側，南鄰龜山、北接半屏山，潭面面積約42公頃，源於高屏溪，在清領時期就名列鳳山八景，吸引遊客造訪。記者王慧瑛／攝影
蓮池潭位在高雄左營區東側，南鄰龜山、北接半屏山，潭面面積約42公頃，源於高屏溪，在清領時期就名列鳳山八景，吸引遊客造訪。記者王慧瑛／攝影

日前國民黨主席江啟臣到高雄輔選，李眉蓁談到蓮池潭30年不變相當可惜，綠營指李身為左營議員有失職，李反擊說「他們怎麼好意思，換國民黨執政一定做好」。李眉蓁團隊今天也談「左營金三角」構想，也酸綠營說，蓮池潭有觀光潛力，在民進黨執政時未能發揮太可惜。

民進黨議員昨天也回擊李眉蓁，強調各項設施都有做，也質疑「李眉蓁到底有沒有住在左營？」雙方隔空交戰。李眉蓁競選發言人呂謦煒今還擊說，2011年時李眉蓁即對當時陳菊市府提「左營金三角」的規畫，當時陳菊市長也對「打響左營金三角頗具信心」，但迄今卻是「只聞樓梯響，不見人下來」，對民進黨市府辦事效率，「實在不敢恭維」。

呂謦煒指出，難道蓮池潭過去20年來民進黨說得出口的改變，只有鴨子船或自行車嗎？李眉蓁長期主張「左營金三角」構想，是要整體行銷左營觀光，讓蓮池潭能整合附近的世運主場館與眷村文化園區。

呂謦煒說明，李眉蓁指的不是小規模硬體改變，是視野更廣闊、結合更深入的整體規畫。當年引進鴨子船，後來造成維修不易，自行車道只讓蓮池潭園區的小幅改善，萬年季也只是每年10月的短期活動。蓮池潭儘管近年觀光人次有所上升，但過度集中在萬年季這個單一且短期活動，不夠全面與長遠。

「蓮池潭觀光營收有多少？周邊就業機會增加多少？民眾生活過得更好了嗎？」呂謦煒說，李眉蓁主張蓮池潭風景區發展要從根本去突破，連帶提升周遭地區觀光產值，李眉蓁長期主張的「左營金三角」計畫才是根本。「左營金三角」整體規畫世運主場館、蓮池潭與眷村文化園區的發展，形成左營黃金連線，進而帶動左營舊部落發展。

蓮池潭位在高雄左營區東側，南鄰龜山、北接半屏山，潭面面積約42公頃，源於高屏溪，在清領時期就名列鳳山八景，吸引遊客造訪。記者王慧瑛／攝影
蓮池潭位在高雄左營區東側，南鄰龜山、北接半屏山，潭面面積約42公頃，源於高屏溪，在清領時期就名列鳳山八景，吸引遊客造訪。記者王慧瑛／攝影
蓮池潭位在高雄左營區東側，南鄰龜山、北接半屏山，潭面面積約42公頃，源於高屏溪，在清領時期就名列鳳山八景，吸引遊客造訪。記者王慧瑛／攝影
蓮池潭位在高雄左營區東側，南鄰龜山、北接半屏山，潭面面積約42公頃，源於高屏溪，在清領時期就名列鳳山八景，吸引遊客造訪。記者王慧瑛／攝影

李眉蓁 民進黨 陳菊

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