蓮池潭成攻防焦點 李眉蓁再提發展「左營金三角」

日前國民黨主席江啟臣到高雄輔選，李眉蓁談到蓮池潭30年不變相當可惜，綠營指李身為左營議員有失職，李反擊說「他們怎麼好意思，換國民黨執政一定做好」。李眉蓁團隊今天也談「左營金三角」構想，也酸綠營說，蓮池潭有觀光潛力，在民進黨執政時未能發揮太可惜。

民進黨議員昨天也回擊李眉蓁，強調各項設施都有做，也質疑「李眉蓁到底有沒有住在左營？」雙方隔空交戰。李眉蓁競選發言人呂謦煒今還擊說，2011年時李眉蓁即對當時陳菊市府提「左營金三角」的規畫，當時陳菊市長也對「打響左營金三角頗具信心」，但迄今卻是「只聞樓梯響，不見人下來」，對民進黨市府辦事效率，「實在不敢恭維」。

呂謦煒指出，難道蓮池潭過去20年來民進黨說得出口的改變，只有鴨子船或自行車嗎？李眉蓁長期主張「左營金三角」構想，是要整體行銷左營觀光，讓蓮池潭能整合附近的世運主場館與眷村文化園區。

呂謦煒說明，李眉蓁指的不是小規模硬體改變，是視野更廣闊、結合更深入的整體規畫。當年引進鴨子船，後來造成維修不易，自行車道只讓蓮池潭園區的小幅改善，萬年季也只是每年10月的短期活動。蓮池潭儘管近年觀光人次有所上升，但過度集中在萬年季這個單一且短期活動，不夠全面與長遠。