高雄市議長補選 可能大會閉幕後到市長補選投票前

高雄市議會議長補選之局，民進黨第二次登記有張勝富和陳明澤登記，國民黨團仍在內部溝通協調。今天議會藍綠各有議員表示可能待議會定期大會結束，再由副議長陸淑美召開程序委員會決定開臨時會，於臨時會中補選議長，時間點在市長補選投票之前，可能8月初較適合。

面對高雄市議會議長補選，民進黨團今天確定有張勝富和陳明澤登記參選，兩人都說民進黨團雖只有26人，比國民黨團的32人少，但民進黨也不是沒有機會，他們不放棄任何機會，會力爭到底。

國民黨團議長補選以假投票推出曾麗燕之後，出現溝通不良的問題，有人建議7月8日或7月13日選補選議長，但黨團內部有不同聲音，有人指責黨團未全面溝通以爭取黨籍議員最大支持，也有人不滿溝通者未直接與議員本人聯繫，還要轉個彎找「其他關係人」談。國民黨團總召曾俊傑表示，目前黨團全力溝通協調。

民進黨團的人數雖不及國民黨團，但當國民黨團傳出不合，民進黨議員覺得不是沒有機會拿下補選的議長。

今天最早登記的張勝富說，國民黨也沒有過半，民進黨團和國民黨相差沒有幾席，他會去爭取無黨籍和其他政黨議員的支持，「民進黨不是沒有機會拿下補選的議長，我一定會參選到底！」。

張勝富曾在第二屆議員時擔任民進黨團總召，與當時主政的市長陳菊團隊府會協調順暢。

從原高雄縣議會到縣市合併議會已連任5屆議員的陳明澤，是民進黨的創黨黨員之一，他曾出書「誰槍擊了阿扁總統」，談到前總統陳水扁發生「319事件」之後，扁和當時副總統呂秀蓮參加他準備的午宴，扁單獨到廁所不到5分鐘，並沒有一些人士質疑的扁在廁所自導自演受傷之事。

對於登記爭取民進黨提名爭取補選的議長，陳明澤也說，目前民進黨議員數雖比不上國民黨，但他一向秉持與人為善，不分派系、以高雄市民為重，有信心為民進黨開拓新局，有信心從「26+」 起步爭取友黨支持。

高雄市議員目前65席，如以黨籍看，國民黨籍31席，民進黨籍25席，台聯和親民黨各1席，時代力量2席，無黨籍5席。如以黨團運作看，參與國民黨團運作的原為32人，前天有兩位議員聲明退出黨團運作；民進黨團有26人，無黨團結聯盟4人，時力和無黨籍議員范織欽未成黨團。