叫我第一名／李柏緯開酒館 金門夜晚有得聊

今年27歲的金門囝仔李柏緯，從大學時期就在酒吧工讀，邊工作邊學調酒近7年，從原本的門外漢，到後來成為全國大專學生調酒比賽冠軍，讓當初領他入門的「師兄」都刮目相看，前年他返回故鄉當替代役，因緣巧合下開了一間「夢酒館」，成為在地年輕人最愛聚集的地方，他說，有機會還想開一家規模大一點的創意酒吧，讓大家夜晚不無聊。

「金門的夜生活貧乏，不少年輕人總會抱怨晚上沒地方去！」因為常聽到同儕抱怨，李柏緯去年在金城的十六藝文特區開設「夢酒館」，雖然店面不到4坪，卻成為年輕人聚集聊天的空間。

政治大學心理系畢業的李柏緯，在大學選擇社團時想學一些酷炫技巧，因此加入調酒社，大一就到酒吧打工。

李柏緯說，「夢酒館」的名字，是為了紀念家中養的喜樂蒂牧羊犬阿Vent，於是取其諧音為名；他表示，店內的調酒有30多種，為了呼應在地的金門高粱酒，他設計了以「金門製造」為名的「燕南紅」、「No.16」、「PW的遺言」3款調酒，都有加入高粱酒為基酒。

李柏緯指出，回金門開業築夢，剛開始很難賺錢，但為了夢想，他覺得要支持下去，在他看來，縣府的補助像是肥料，而他們這些回來創業的年輕人像是土壤，要先長出一些小苗，才會吸引更多年輕人返鄉工作。

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