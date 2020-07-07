中都市場結構受損 高市府限期1個月改善

高雄市停業的中都戲院與1樓的中都市場共構建築，近來發生外牆及天花坍塌意外，建管處會同建築師公會勘查，確定建築物受損並限期1個月內改善，否則裁處所有權人最高30萬元。

中都市場仍有攤商營業，有使用安全的疑慮，代理市長楊明州今天表示，為維護市民及攤商安全，要求屋主儘快修繕補強建築物，也促經發局協助有意願攤商移轉至他處市場營業。

市府建管處指出，位在三民區的中都戲院是民國55年落成的建築物，1樓是中都市場；2樓戲院於民國75年停止營業，1樓還有12個攤商繼續營業，但是日前發生外牆剝落及天花板坍塌意外，讓進出民眾有安全疑慮。

建管處會同高雄市建築師公會、土木技師及結構技師公會現勘，結果顯示營業空間範圍梁柱等結構大致完整，少部分梁柱有龜裂情況；2樓中都戲院石棉瓦屋頂、天花板及後側牆面因年久失修且未維護有掉落崩壞，但未達建築法第81條規定必須立即拆除條件。

工務局建管處長江俊昌指出，行文要求所有權人依建築法規定修繕補強改善，如1個月期限內未改善將處所有權人新台幣6萬至30萬元罰鍰，工務局會追蹤列管建築物改善及進度以確保公共安全。