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實現陳爸生前夢想 台東孩子的書屋8月挑戰翻越中央山脈
「今年，我們要帶孩子挑戰翻越中央山脈！」孩子的書屋要實現已故創辦人陳爸的夢想，帶孩子翻越中央山脈，昨天書屋全體工作人員在書屋辦公室前進行祈福儀式，祈禱今年暑假所有戶外活動平安圓滿。
孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰明天將帶領工作夥伴，展開為期6天的踏勘，走一趟知本越嶺古道，為翻越中央山脈開路定線。
孩子的書屋表示，今年八月，孩子的書屋將帶領高中年紀的孩子們，攀上這條挑戰自我的道路，這也是孩子的書屋20多年來，持續不斷堅持的事。明天起的路線勘查，在確認地形是否有變化，如道路崩塌、斷崖、標註水源處及每天合適紮營露宿的位置。
孩子的書屋過去20多年來，累積至今陪伴照顧逾千位孩童；創辦人陳俊朗（陳爸）去年驟逝，但陳爸離開後，這一年來，孩子的書屋持續陪伴台東的弱勢孩子與社區，今年暑假，孩子的書屋將陸續完成澎湖獨木舟跳島、單車環島，今年首次挑戰小鬼湖，翻越中央山脈。
十多年前，陳爸便規畫要帶著孩子完成「認識台灣三部」曲」：單車環島、獨木舟環島、翻越中央山脈。前兩項陳爸生前已帶著孩子完成，陳爸走後，記得陳爸生前說「什麼事大人都要帶頭做」，陳爸的長子陳彥翰要實現陳爸遺願，今年將帶著孩子首度挑戰第三部曲「知本越嶺古道」。
陳彥翰將帶著孩子們一步一步，用自己雙腳橫跨中央山脈，從知本林道進入，途經知本越嶺古道，在喀特博拉溪旁紮營，穿越「綠精靈谷」，最終環小鬼湖近一圈後，小鬼湖北岸穿越芒草海，再原路折返。
孩子的書屋希望藉這次活動帶孩子們離開平地舒適圈，挑戰難難的山林生活，並學習與自然環境共存、觀察動植物並感受天氣變化，適應團隊生活，找尋自己與他人及世界合適的應對相處方式。
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