台灣品牌獲肯定 屏東取得世界巧克力大賽亞太區主辦權

屏東縣政府爭取到2020世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）亞太區主辦權，屆時亞太區競賽將由屏東縣政府、行政院農業委員會水土保持局及客家委員會共同協助辦理，並委託美和科技大學執行計畫，屏東縣政府表示，取得賽事主辦全是「屏東可可‧台灣巧克力」品牌的肯定，更預祝今年參賽者榮獲佳績，延續去年奪獎氣勢。

世界巧克力大獎（ICA）創始於2012年，將全球分美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等幾個區域進行評選，評審由巧克力專家、食評家及風味品評專家組成，挑選各區域獨具風味的精品巧克力，各區域代表勝出後再進行全球決賽，競賽涵蓋範圍擴及全球。

屏東縣政府近年輔導可可產業，由種植到加工至巧克力品牌行銷，形成一串完整的產業鏈，近年來常有農民或巧克力業者使用屏東種植的可可豆，加工製成巧克力後，參與國際巧克力賽事，展現「屏東可可‧台灣巧克力」的獨特風土，讓台灣成為國際上少數具可可原豆研製能力的國家，並在世界巧克力大賽中屢獲佳績。

屏東在地業者於去年ICA亞太區競賽中獲得10金24銀14銅及6面特別獎，同年ICA世界決賽中獲得7金25銀6銅的佳績，更奪下世界最佳黑巧克力金獎。

賽事主席馬汀（Martin Christy）在典禮中，對著全球巧克力業者說：「大家要注意囉！台灣巧克力來勢洶洶！」，可見台灣可可產業實力已成功接軌世界，並在世界賽上發光發熱。

屏東縣政府表示，今年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，可可相關賽事期程均有延宕，惟屏東縣政府仍極力爭取賽事，並再次受到ICA的青睞，成功邀請於屏東舉辦可可競賽盛宴，同時也是對「屏東可可‧台灣巧克力」品牌的肯定。

2020世界巧克力大獎亞太地區競賽ICA官網已於7月1日公告賽事辦法並開放報名，將於7月17日開始收件，競賽的品項為三大類別，包含巧克力磚（Bars）、巧克力抹醬 （Spreads）以及巧克力糖果（Filled／Bonbons／Pralines），類別超過40種競賽項目。

為協助參賽者了解ICA報名系統及賽事規則，屏東縣政府於7月6日辦理競賽報名說明會，眾多可可小農與業者出席，共同揭開巧克力盛宴的序幕，縣府也預祝今年參賽者榮獲佳績，延續去年奪獎氣勢。

詳細賽事規定可參考ICA網站或電洽美和科技大學（08）7799821＃8175李小姐。