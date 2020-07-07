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拚高市議長 民進黨2人退場又3人登記參選

中央社 / 高雄7日電

民進黨秘書長林錫耀6日才化解黨團協調不下的議長參選人僵局，黨團重新受理參選登記，今天截止又有黨團總召韓賜村等3人登記，他們皆允協調推派一人代表，免於假投票破壞和諧。

高雄市議會要補選議長，民進黨日前受理參選人登記，結果有市議員黃明太及鄭光峰登記參選，民進黨基於和諧不以假投票產生人選，但是協調困難，最後林錫耀專程南下化解僵局，黃明太和鄭光峰同意退出；黨團重新受理參選登記，結果今天下午5時截止計有市議員張勝富、陳明澤、韓賜村完成登記。

民進黨發布新聞稿指出，將進入協商機制，無論最後哪位代表出線，黨團全體同仁必定團結一致爭取勝選。

韓賜村是民進黨團總召，曾任林園鄉長，2屆市議員資歷，從政近20年資歷，他自認嫻熟地方事務，處事圓融。

陳明澤是民進黨創黨黨員，有5屆議員資歷，曾任高雄縣黨部主委。他說有20年從政歷練，嫻熟議事規則，雖然民進黨在高市會席次不及國民黨，但他與人為善，不分派系以高雄市民為重，有信心為民進黨開拓新局。

前民進黨團總召張勝富曾任大社鄉長，有3屆市議員資歷，他說了解議事運作，有信心可以爭取更多友好議員支持，願意承擔挑戰艱鉅的任務。

林錫耀才剛化解前一波議長參選人協調不成的僵局，如今又有3人登記參選；包括韓賜村等3人都允諾要採協商機制產生議長參選人，不過協調過程如何能確保團結不破壞和諧，國民黨有前車之鑑，是個不容易的課題。

國民黨已在6月16日假投票選出連任4屆議員的曾麗燕為議長補選參選人，至於議長補選日期尚待程序委員會及黨團協商取得共識；國民黨盼越快越好，民進黨團傾向市長補選之後再議。

民進黨 國民黨 投票

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