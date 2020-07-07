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「林相不佳」將改作太陽能 萬巒鄉擔憂評估機制不完善

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
萬巒鄉公所認為，任何林木經20年成長，無論樹相優劣，在氣候或是水土保持上，都有正面效益。記者陳弘逸／攝影
萬巒鄉公所認為，任何林木經20年成長，無論樹相優劣，在氣候或是水土保持上，都有正面效益。記者陳弘逸／攝影

行政院農業委員會今天下午舉辦「農業綠能推動絕不砍樹種電，更不滅漁」記者會農委會記者會中提及，短期經濟林或不具經濟林效益的地區，經審查同意後，可作為發展太陽能。對此，萬巒鄉公所感到擔憂，未來也將會與林務局、台糖保持聯繫，以防惡意營造林相不佳的面積擴大。

據了解，今年初，台糖公司規畫在萬巒鄉境內約2百公頃近40萬棵樹的林地，規畫砍樹改成營農型光電區。此舉，引發居民反彈，此外議員、NGO團體也對此事表示反對，並極力爭取討論空間。

由於規畫經營農型光電計畫的區域，鄰近大武山腳下超過20年，且林相多元豐富，同時又沿著185沿山公路縣道，是當地居民引以為傲的旅遊生態區域，不僅具有觀光開發潛能，也具備蘊含水源、淨化空氣、防災防滯洪等多元功能。如今20年造林計畫契約期滿，就計畫砍除林地結合農型光電令萬巒鄉民難以接受。

根據農委會規畫，平地造林盤點出來後，將區分成三個樣態及相對應處理原則，已經種樹成林、具有棲地及生態價值的區位，將會維持林相、保留造林木。其次，屬於短期經濟林或不具經濟林效益的地區，若是適合農作的區位，就要恢復農業生產使用，若是地利條件不佳的地區，才會同意評估提供發展太陽光電使用。

對此，萬巒鄉公所認為，任何林木經20年成長，無論樹相優劣，在氣候或是水土保持上，都有正面效益，若只作前述條件進行評估後，就砍伐樹林發展太陽能，若評估機制不完善，將會造成景觀生態永續傷害，更擔憂過程中有人為操作。

萬巒鄉公所未來會持續與林務局保持密切聯繫，後續也會參與林務局與台糖林地及相關環境生態、觀光發展等多面向評估，此外，還會擇期邀請台電糖業公司進行疏伐的討論，避免惡意營造林相不佳的面積擴大。

萬巒鄉公所強調，會持續秉持「替樹祈福、為樹請命」的原則，以及站在水土保持、生態永續的立場上，繼續為在地努力。

萬巒鄉民拉布條表達訴求。本報資料照片
萬巒鄉民拉布條表達訴求。本報資料照片
萬巒鄉民日前於萬巒鄉公所拉布條、綁黃絲帶表達訴求反對砍樹種電的訴求。本報資料照片
萬巒鄉民日前於萬巒鄉公所拉布條、綁黃絲帶表達訴求反對砍樹種電的訴求。本報資料照片

農委會 記者會

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