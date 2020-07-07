影／地球最鮮艷生物海蛞蝓 屏東海生館新「萌」主

色彩繽紛的海蛞蝓，常被稱「海中寶石」，屏東海生館最近引進包括彷彿海中小精靈的多彩海蛞蝓、潛客口中婀娜多姿的血紅六鰓海蛞蝓、海中最華麗的葉海蛞蝓等多種海蛞蝓，別出心裁在暑期安排遊客和神似皮卡丘的角箱魨、彷如咧嘴微笑的魟魚、看似兇猛實則呆萌的大尾虎鮫、小白鯨、企鵝等，來場寓教於樂的「海洋萌友會」。

海生館海景公司企劃部主任毛智瑋說，海蛞蝓前方的兩根嗅角和及尾部裸露的呼吸鰓，像是長有兩根角以及一叢尾巴，常被稱為海牛或海兔；因身形多變，彷彿可幻化為各種從卡通蹦出來的萌角色，又暱稱「海中可愛王者」；海蛞蝓是海洋腹足類生物，身體柔軟沒有外殼或外殼不發達，但形態卻有很大不同，依照攝食海藻顏色不同讓外貌呈現不同色彩，也被稱「地球上最鮮艷的生物」。

他說，海生館最近引進多種海蛞蝓，有如小兔子伸長耳朵張望的多彩海蛞蝓，身上有夢幻淡紫色再鑲上亮黃色斑點，像小精靈般東張西望的神情，讓人著迷；海蛞蝓中最美艷的血紅六鰓海蛞蝓，是少數會游泳的海蛞蝓，在海中舞動彷如熱情的西班牙舞孃拉著艷紅色裙襬般；還有被稱海中薰衣草、全身帶有夢幻紫色的鑲邊多彩海蛞蝓、彷如帝用彩色黏土拼湊出的安娜多彩海蛞蝓。